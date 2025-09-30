Αιφνίδια βαρηκοΐα – Απώλεια ακοής: 3 περιπτώσεις που η κατάσταση αναστρέφεται – Πότε είναι μόνιμη

Αρκετοί είναι οι λόγοι, που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής. Τα καλά νέα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση είναι αναστρέψιμη.

Καταρχάς να πούμε ότι απώλεια ακοής είναι η ολική ή η μερική αδυναμία ακρόασης ήχου από το ένα ή και από τα δύο αυτιά. Τα προβλήματα ακοής συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και σπάνια καταλήγουν σε πλήρη κώφωση. Οι αιτίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειας της ακοής, είναι αρκετές.

Η απώλεια ακοής μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες:

α) Στη λεγόμενη βαρηκοΐα αγωγιμότητας (CHL), η οποία εμφανίζεται εξαιτίας μηχανικού προβλήματος στο εξωτερικό ή στο μέσο αυτί. Τα τρία μικροσκοπικά οστά του αυτιού μπορεί να μην μεταφέρουν σωστά τον ήχο ή το τύμπανο μπορεί να μην δονείται σε απόκριση του ήχου. Από τα πιο συχνά αίτια που μπορεί να προκαλέσει αυτό το είδος απώλειας ακοής είναι η συσσώρευση υγρού στο μέσο αυτί (εκκριτική ωτίτιδα).

β) Στη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (SNHL), η οποία εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα με το εσωτερικό αυτί. Συχνά παρατηρείται όταν τα μικροσκοπικά τριχωτά κύτταρα του κοχλία (νευρικές απολήξεις), που μεταδίδουν τον ήχο μέσω του αυτιού, τραυματίζονται, νοσούν, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πεθάνει πρόωρα.

Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας είναι συχνά αναστρέψιμη. Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα δεν είναι. Τα άτομα που έχουν και τις δύο μορφές απώλειας ακοής λέγεται ότι έχουν μικτή βαρηκοΐα.

Ας δούμε σε ποιες περιπτώσεις η απώλεια ακοής είναι αναστρέψιμη.

Στη συσσώρευση κεριού στο αυτί: Το κερί στο αυτί βοηθά στον καθαρισμό και στην προστασία των αυτιών. Κανονικά τα αυτιά θα καθαρίσουν από μόνα τους. Ωστόσο εάν χρησιμοποιείτε μπατονέτες, για να τα καθαρίσετε, μπορεί άθελά σας να σπρώχνετε το κερί πιο βαθιά. Αυτό μπορεί να το κάνει να μαζευτεί και να κολλήσει στο τύμπανο, όταν παράγεται σε μεγάλη ποσότητα. Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται πρόβλημα στην ακοή.

Αφού μιλήσετε με ωτορινολαρυγγολόγο, μπορεί να σας συστήσει να βάλετε μερικές σταγόνες από ειδικά σκευάσματα προετοιμασίας στο αυτί, για να βοηθήσετε το κερί να βγει έξω. Σε κάθε περίπτωση ο ειδικός ιατρός μπορεί να αφαιρέσει το κερί με ασφάλεια στο ιατρείο.

Στις μολύνσεις των αυτιών: Στην περίπτωση της μόλυνσης μπορεί να παρατηρήσετε ήπια απώλεια ακοής, σαν να φορούσατε ωτοασπίδες. Η λοίμωξη συμβαίνει συνήθως, όταν το αυτί παραμένει υγρό, κάτι που διευκολύνει την ανάπτυξη των βακτηρίων στη συγκεκριμένη ευαίσθητη περιοχή.

Μερικές λοιμώξεις στα αυτιά βελτιώνονται από μόνες τους. Ο ειδικός ιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει αντιβιοτικά για να βοηθήσει στη θεραπεία των λοιμώξεων. Εάν το παιδί σας παθαίνει συχνά τέτοιες λοιμώξεις, τα λεγόμενα σωληνάκια -μικροί κύλινδροι που τοποθετούνται στο τύμπανο- μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπισή τους. Κάποιοι ιοί μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν απώλεια ακοής.

Η αιφνίδια απώλεια ακοής συνήθως είναι αναστρέψιμη: Αυτό συμβαίνει, όταν χάνετε ολόκληρη ή μέρος της ακοής σας. Περίπου ένας στους δύο σε αυτή την περίπτωση ανακτά την ακοή του μόνος του, μετά από μία ή δύο εβδομάδες.

Η επίσκεψη στον ωτορινολαρυγγολόγο είναι απαραίτητη, καθώς είναι ο μόνος που μπορεί με ακρίβεια να κάνει τη διάγνωση και να συστήσει τρόπους αντιμετώπισης.

Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που η απώλεια ακοής δυστυχώς δεν είναι αναστρέψιμη, όπως όταν σχετίζεται με την ηλικία.

Είναι κάτι σύνηθες να χάνει κάποιος την ακοή του σταδιακά, καθώς γερνά. Και επειδή αυτό συμβαίνει αργά, μπορεί στην αρχή να μην παρατηρήσει κάποια διαφορά. Μπορεί, για παράδειγμα, να μην ακούει καλά στο τηλέφωνο, να θέλει λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο και την τηλεόραση ή να ζητάει από τους άλλους να επαναλάβουν αυτό που λένε.

Τις περισσότερες φορές το πρόβλημα προκαλείται από φυσικές αλλαγές στο εσωτερικό αυτί με το πέρασμα των χρόνων. Και η επίπτωση είναι αθροιστική, ανάλογη με τη χρόνια έκθεση σε δυνατούς θορύβους. Μια ολόκληρη ζωή ακρόασης δυνατών θορύβων, όπως η αναπαραγωγή μουσικής μέσω ακουστικών, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει φθορές στα αυτιά προϊόντος του χρόνου.

Με απλά λόγια φαίνεται πως, όταν ο θόρυβος καταστρέψει τα τριχίδια των αυτιών, που μας βοηθούν να ακούμε, εκείνα δεν μεγαλώνουν ξανά.

Ωστόσο υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιστεί η απώλεια ακοής, που σχετίζεται με την ηλικία, όπως με τα ακουστικά βαρηκοΐας, που μπορεί ανά περίπτωση, εξατομικευμένα, να συστήσει ο ιατρός.

Πηγή: ygeiamou.gr