Έκκληση «να πέσουν οι τόνοι» απηύθυνε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν μετά την επίθεση σε εκκλησία
ΔΙΕΘΝΗ

Έκκληση «να πέσουν οι τόνοι» απηύθυνε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν μετά την επίθεση σε εκκλησία

 30.09.2025 - 15:12
Έκκληση «να πέσουν οι τόνοι» απηύθυνε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν μετά την επίθεση σε εκκλησία

Έκκληση στους συμπολίτες της να «πέσουν οι τόνοι» μετά τη φονική επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων απηύθυνε η Δημοκρατική κυβερνήτης Γκρέτσεν Γουίτμερ του Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ.

Ένας άνδρας σκότωσε τέσσερις ανθρώπους ανοίγοντας πυρ κατά πιστών σε εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν αφού έσπασε την πόρτα του ναού ρίχνοντας πάνω της το αυτοκίνητο που οδηγούσε, σε μια επίθεση που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον χριστιανών».

Ο Ρούμπεν Κόλμαν, ο τοπικός αξιωματούχος του FBI, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, χαρακτήρισε χθες, Δευτέρα 29/9, την επίθεση «στοχευμένη πράξη βίας» χωρίς να διευκρινίζει ποιον είχε στο στόχαστρο.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να βρούμε το κίνητρο» του δράστη, πρόσθεσε ο Κόλμαν.

«Σε αυτό το στάδιο, οποιαδήποτε εικασία είναι ανώφελη και μπορεί ακόμη να αποδειχθεί και εξαιρετικά επικίνδυνη», προειδοποίησε χθες η κυβερνήτης της πολιτείας, απευθύνοντας έκκληση να «πέσουν οι τόνοι σε αυτά που λέγονται».

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας οκτώ λεπτά μετά τη στιγμή που επιτέθηκε στην εκκλησία, που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ Τάουνσιπ, την οποία πυρπόλησε, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον χριστιανών στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Τραμπ στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως!», πρόσθεσε ο Τραμπ, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

