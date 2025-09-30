Ecommbx
LIKE ONLINE

Οι «Simpsons» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη 20 χρόνια μετά

 30.09.2025 - 15:17
Οι «Simpsons» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη 20 χρόνια μετά

Αυτή δεν είναι ακόμα μία είδηση, αλλά «η» είδηση, που θα προσφέρει άπλετη χαρά στους λάτρεις των αγαπημένων… κίτρινων ηρώων. Είναι επίσημο: οι «Simpsons» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με τη δεύτερη ταινία να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027, δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια από το ντεμπούτο της.

Η αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων, που προβάλλεται στην τηλεόραση από το 1989 και συνεπώς οι περισσότεροι μεγαλώσαμε μαζί της, επιστρέφει με το σίκουελ της ταινίας, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την 20th Century Studios, η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει οριστεί για τις 23 Ιουλίου του 2027.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω Instagram, με τους αρμόδιους να δημοσιεύουν στον επίσημο λογαριασμό μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ένα κίτρινο χέρι να κρατάει ένα donut, ενώ γράφει: «Ο Χόμερ επιστρέφει για δευτερόλεπτα». Στη λεζάντα της ανάρτησης υπάρχει το εξής μήνυμα: «Woo-hoo! Οι Simpsons έρχονται στους κινηματογράφους με μια ολοκαίνουργια ταινία στις 23 Ιουλίου 2027».

 

 

Οι «Simpsons» προβάλλονται ήδη 37 σεζόν και θα συνεχίζουν με σίγουρα γι’ ακόμη τρεις, μέχρι δηλαδή να φτάσει τις 40. Αδιαμφισβήτητα, αποτελούν τη μακροβιότερη αμερικανική σειρά όλων των εποχών, με πάνω από 800 επεισόδια να έχουν προβληθεί στη μικρή οθόνη. Ο Χόμερ, η Μαρτζ και τα τρία παιδιά τους, Μπαρτ, Λίζα και Μάγκι, έχουν χαρίσει μοναδικές στιγμές στους τηλεθεατές, που δεν σταματούν να τους ακολουθούν στην καθημερινότητά τους.

Τέλος, να σημειωθεί πως η πρώτη ταινία των «Simpsons», η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007, είχε κέρδη 500 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Μετά από 20 χρόνια αναμονής, λοιπόν, έφτασε η στιγμή για τη μεγάλη επιστροφή.

Πηγή: jenny.gr

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει επί του θέματος, απορρίπτοντας παράλληλα τις φήμες περί δυστοκίας.

