ΤΑΥ: Με τέσσερις αποφάσεις Υπουργικού, στροφή στη Βιώσιμη Διαχείριση Νερού – Πώς απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής

Σε ανακοίνωση το ΤΑΥ αναφέρει ότι θα μελετήσει την έκθεση «με τη δέουσα σοβαρότητα» και χαιρετίζει «την εποικοδομητική κριτική, την οποία θεωρεί πολύτιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της διαφάνειας».

«Η Έκθεση αναδεικνύει τις μεγάλες και διαχρονικές προκλήσεις για τη χώρα μας, όπως η λειψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών και η προστασία των υπόγειων υδάτων», προσθέτει.

Αναφέρει ότι πρόκειται για ζητήματα που η παρούσα κυβέρνηση εντόπισε και έθεσε στην προτεραιότητά της την μόνιμη επίλυσή τους.

Το ΤΑΥ αναφέρει ότι, με οδηγίες της αρμόδιας Υπουργού, «προχωρεί ήδη στην υλοποίηση ενός ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού, που εγκρίθηκε με τέσσερις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου» και προσθέτει πως «ο σχεδιασμός αυτός θέτει στέρεες βάσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσα από ένα συνεκτικό πλαίσιο βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων, με στόχο τη βιώσιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος».

«Η αύξηση των ποσοτήτων νερού από μη συμβατικούς πόρους, η μείωση των απωλειών, και ο τερματισμός της ευκαιριακής χρήσης των αφαλατώσεων αποτελούν βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού μας», προσθέτει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το 38% του συνολικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αφορά στο υδατικό κεφάλαιο, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του τομέα.

Σύμφωνα με το ΤΑΥ, «σε ορισμένους τομείς υπάρχουν αδυναμίες που συσσωρεύτηκαν και εντάθηκαν την τελευταία δεκαετία, επηρεάζοντας την έγκαιρη υλοποίηση έργων».

Το Τμήμα προσθέτει ότι «η εδώ και μήνες σταδιακή εισδοχή στο τμήμα νέου αίματος, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, αποτελεί την καλύτερη αντιμετώπιση της εδώ και χρόνιας υποστελέχωσης που έφθασε το 38%».

«Ήδη τα αποτελέσματα των προσπαθειών αρχίζουν σταδιακά να θέτουν τη διαχείριση του υδατικού ζητήματος σε μια πιο σταθερή τροχιά, με στόχο τη μόνιμη και βιώσιμη επίλυσή, ενός διαχρονικού ζητήματος, που αφορά όλους», αναφέρει.

Τέλος, το ΤΑΥ διαβεβαιώνει ότι «συνεχίζει να εργάζεται με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα για να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και συνεργαζόμενο στενά με τα συναρμόδια τμήματα και υπηρεσίες».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ