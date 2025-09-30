Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤΑΥ: Με τέσσερις αποφάσεις Υπουργικού, στροφή στη Βιώσιμη Διαχείριση Νερού – Πώς απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΥ: Με τέσσερις αποφάσεις Υπουργικού, στροφή στη Βιώσιμη Διαχείριση Νερού – Πώς απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής

 30.09.2025 - 16:26
ΤΑΥ: Με τέσσερις αποφάσεις Υπουργικού, στροφή στη Βιώσιμη Διαχείριση Νερού – Πώς απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής

Προχωρεί στην υλοποίηση ενός ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού, που εγκρίθηκε με τέσσερις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για μόνιμη επίλυση του υδατικού ζητήματος, αναφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), σχολιάζοντας την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Σε ανακοίνωση το ΤΑΥ αναφέρει ότι θα μελετήσει την έκθεση «με τη δέουσα σοβαρότητα» και χαιρετίζει «την εποικοδομητική κριτική, την οποία θεωρεί πολύτιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της διαφάνειας».

«Η Έκθεση αναδεικνύει τις μεγάλες και διαχρονικές προκλήσεις για τη χώρα μας, όπως η λειψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών και η προστασία των υπόγειων υδάτων», προσθέτει.

Αναφέρει ότι πρόκειται για ζητήματα που η παρούσα κυβέρνηση εντόπισε και έθεσε στην προτεραιότητά της την μόνιμη επίλυσή τους.

Το ΤΑΥ αναφέρει ότι, με οδηγίες της αρμόδιας Υπουργού, «προχωρεί ήδη στην υλοποίηση ενός ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού, που εγκρίθηκε με τέσσερις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου» και προσθέτει πως «ο σχεδιασμός αυτός θέτει στέρεες βάσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσα από ένα συνεκτικό πλαίσιο βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων, με στόχο τη βιώσιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος».

«Η αύξηση των ποσοτήτων νερού από μη συμβατικούς πόρους, η μείωση των απωλειών, και ο τερματισμός της ευκαιριακής χρήσης των αφαλατώσεων αποτελούν βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού μας», προσθέτει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το 38% του συνολικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αφορά στο υδατικό κεφάλαιο, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του τομέα.

Σύμφωνα με το ΤΑΥ, «σε ορισμένους τομείς υπάρχουν αδυναμίες που συσσωρεύτηκαν και εντάθηκαν την τελευταία δεκαετία, επηρεάζοντας την έγκαιρη υλοποίηση έργων».

Το Τμήμα προσθέτει ότι «η εδώ και μήνες σταδιακή εισδοχή στο τμήμα νέου αίματος, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, αποτελεί την καλύτερη αντιμετώπιση της εδώ και χρόνιας υποστελέχωσης που έφθασε το 38%».

«Ήδη τα αποτελέσματα των προσπαθειών αρχίζουν σταδιακά να θέτουν τη διαχείριση του υδατικού ζητήματος σε μια πιο σταθερή τροχιά, με στόχο τη μόνιμη και βιώσιμη επίλυσή, ενός διαχρονικού ζητήματος, που αφορά όλους», αναφέρει.

Τέλος, το ΤΑΥ διαβεβαιώνει ότι «συνεχίζει να εργάζεται με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα για να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και συνεργαζόμενο στενά με τα συναρμόδια τμήματα και υπηρεσίες».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη
VIDEO: Η εξήγηση του Φειδία και της Στυλιάνας για την απόφαση για εγκράτεια μέχρι τον γάμο -«Έπεσα κάτω και έκλαιγα»
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Διαμάντω Αντωνιάδου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Βίντεο: Χωρίς βαλίτσες οι Κύπριοι βουλευτές στο Μπιλούντ – Διπλή ταλαιπωρία μετά τον εφιάλτη στον αέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των καταζητούμενων – Δείτε φωτογραφίες

 30.09.2025 - 16:18
Επόμενο άρθρο

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 40χρονος Παναγιώτης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 30.09.2025 - 16:35
Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει αύριο στην Κοπεγχάγη, της Δανίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν την 1η και τη 2α Οκτωβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

  •  30.09.2025 - 17:12
Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες οι λειτουργικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δαπάνες

Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες οι λειτουργικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δαπάνες

  •  30.09.2025 - 15:35
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των καταζητούμενων – Δείτε φωτογραφίες

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των καταζητούμενων – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.09.2025 - 16:18
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

  •  30.09.2025 - 16:42
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

  •  30.09.2025 - 11:44
Ν. Κακλαμάνης: Θετική εξέλιξη η κινητικότητα στο Κυπριακό - «Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια...»

Ν. Κακλαμάνης: Θετική εξέλιξη η κινητικότητα στο Κυπριακό - «Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια...»

  •  30.09.2025 - 14:09
Αγοράζεις αυτά τα προϊόντα; Περιέχουν καρκινογόνες ουσίες – Προειδοποίηση για την Κύπρο

Αγοράζεις αυτά τα προϊόντα; Περιέχουν καρκινογόνες ουσίες – Προειδοποίηση για την Κύπρο

  •  30.09.2025 - 14:57
Ο Λούης επέστρεψε και... σάρωσε! 82.609 τηλεθεατές στην πρεμιέρα του «Λούης Night Show»- 10 χρόνια με πρωτιές

Ο Λούης επέστρεψε και... σάρωσε! 82.609 τηλεθεατές στην πρεμιέρα του «Λούης Night Show»- 10 χρόνια με πρωτιές

  •  30.09.2025 - 14:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα