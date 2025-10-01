Ecommbx
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το έργο του GSI και το έργο του GSI, οι αυξήσεις στους φόρους το 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το έργο του GSI και το έργο του GSI, οι αυξήσεις στους φόρους το 2026

 01.10.2025 - 13:00
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το έργο του GSI και το έργο του GSI, οι αυξήσεις στους φόρους το 2026

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και οι διεθνείς αντιδράσεις, οι συνεχιζόμενες αντιδράσεις για τους χειρισμούς στο Βασιλικό, το έργο του GSI, οι αυξήσεις στους φόρους το 2026, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την υδατική κατάσταση κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του Τύπου σήμερα.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Το πλάνο της κατάρρευσης στο Βασιλικό" και γράφει ότι το επιχειρησιακό σχέδιο που εκπόνησε η ΕΤΥΦΑ τον Νοέμβριο του 2024 αποτυπώνει το αδιέξοδο. Αλλού αναφέρεται στο άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης σε άλλο ρεπορτάζ η "Α" γράφει ότι στο μικροσκόπιο είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

"Λύση ή παγίδα το σχέδιο Τραμπ;" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Πολίτης" που αναφέρει ότι είναι υπερβολικοί οι πανηγυρισμοί για οριστική ειρήνευση στη Γάζα. Αλλού αναφέρει ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν θα είναι και τόσο ανεξάρτητη αφού προωθείται νομοσχέδιο με βάση το οποίο τον τελικό λόγο για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα το έχει η ΕΔΥ. Ο "Π" γράφει επίσης για τις αλλαγές για τους καταναλωτές με το άνοιγμα από σήμερα της αγοράς ηλεκτρισμού.

"Ο Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Αυξημένοι οι φόροι €500 εκατ. το '26" και γράφει ότι το ΥΠΟΙΚ αναμένει 9 δις φόρους του χρόνου έναντι 8,5 φέτος. Αλλού αναφέρεται στις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το υδατικό και στο ότι αυξάνονται οι λογαριασμοί, ενώ την ίδια ώρα έχουμε λειψυδρία. Ο "Φ" προβάλλει και τον ρόλο επόπτη και ελεγκτή που αναλαμβάνει το Υγείας για το ΓεΣΥ.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Διγλωσσία για GSI, χαράτσι για πολίτες" και αναφέρει ότι η Κυβέρνηση "φάσκει και αντιφάσκει" για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι καταρρέει η υδατική πολιτική και η Κύπρος είναι στα όρια ξηρασίας. Προβάλλει και τις αντιδράσεις για την άδεια που έλαβε εργοστάσιο πυρόλυσης στην Κόσιη.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Τα φράγματα της Κύπρου είναι 'πεπαλαιωμένα, χρειάζονται συντήρηση'" και αναφέρεται στις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σε ειδική έκθεση που κυκλοφόρησε χθες για το υδατικό. Αναφέρει επίσης ότι η Αστυνομία καταζητεί δύο πρόσωπα για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό. Προβάλλει και την επίσκεψη στα κατεχόμενα του Τούρκου ποδοσφαιριστή Οζίλ για προεκλογική συγκέντρωση του Ερσίν Τατάρ.

Η "Οικονομική Καθημερινή" στεγάζει το κύριό της θέμα "Με χαμηλές προσδοκίες στη νέα αγορά ενέργειας" και γράφει ότι από σήμερα ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ 17 παρόχων. Αλλού προβάλλει στοιχεία από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που κατατίθεται αύριο στη Βουλή. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ για τα πορίσματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

VIDEO: ΠτΔ: «Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία – Η Εθνική Φρουρά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο»

VIDEO: ΠτΔ: «Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία – Η Εθνική Φρουρά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο»

Αγωνιζόμενοι για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις κι όχι με λόγια, όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, είπε σήμερα ο Προεδρος της Δημοκρατίας κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, στη Λευκωσία.

