Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το έργο του GSI και το έργο του GSI, οι αυξήσεις στους φόρους το 2026

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Το πλάνο της κατάρρευσης στο Βασιλικό" και γράφει ότι το επιχειρησιακό σχέδιο που εκπόνησε η ΕΤΥΦΑ τον Νοέμβριο του 2024 αποτυπώνει το αδιέξοδο. Αλλού αναφέρεται στο άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης σε άλλο ρεπορτάζ η "Α" γράφει ότι στο μικροσκόπιο είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

"Λύση ή παγίδα το σχέδιο Τραμπ;" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Πολίτης" που αναφέρει ότι είναι υπερβολικοί οι πανηγυρισμοί για οριστική ειρήνευση στη Γάζα. Αλλού αναφέρει ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν θα είναι και τόσο ανεξάρτητη αφού προωθείται νομοσχέδιο με βάση το οποίο τον τελικό λόγο για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα το έχει η ΕΔΥ. Ο "Π" γράφει επίσης για τις αλλαγές για τους καταναλωτές με το άνοιγμα από σήμερα της αγοράς ηλεκτρισμού.

"Ο Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Αυξημένοι οι φόροι €500 εκατ. το '26" και γράφει ότι το ΥΠΟΙΚ αναμένει 9 δις φόρους του χρόνου έναντι 8,5 φέτος. Αλλού αναφέρεται στις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το υδατικό και στο ότι αυξάνονται οι λογαριασμοί, ενώ την ίδια ώρα έχουμε λειψυδρία. Ο "Φ" προβάλλει και τον ρόλο επόπτη και ελεγκτή που αναλαμβάνει το Υγείας για το ΓεΣΥ.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Διγλωσσία για GSI, χαράτσι για πολίτες" και αναφέρει ότι η Κυβέρνηση "φάσκει και αντιφάσκει" για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι καταρρέει η υδατική πολιτική και η Κύπρος είναι στα όρια ξηρασίας. Προβάλλει και τις αντιδράσεις για την άδεια που έλαβε εργοστάσιο πυρόλυσης στην Κόσιη.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Τα φράγματα της Κύπρου είναι 'πεπαλαιωμένα, χρειάζονται συντήρηση'" και αναφέρεται στις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σε ειδική έκθεση που κυκλοφόρησε χθες για το υδατικό. Αναφέρει επίσης ότι η Αστυνομία καταζητεί δύο πρόσωπα για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό. Προβάλλει και την επίσκεψη στα κατεχόμενα του Τούρκου ποδοσφαιριστή Οζίλ για προεκλογική συγκέντρωση του Ερσίν Τατάρ.

Η "Οικονομική Καθημερινή" στεγάζει το κύριό της θέμα "Με χαμηλές προσδοκίες στη νέα αγορά ενέργειας" και γράφει ότι από σήμερα ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ 17 παρόχων. Αλλού προβάλλει στοιχεία από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που κατατίθεται αύριο στη Βουλή. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ για τα πορίσματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που αναμένονται το επόμενο διάστημα.