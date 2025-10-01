Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Έρευνα σε οικία και υποστατικά καταζητούμενου - Τι εντόπισε η Αστυνομία

VIDEO: ΠτΔ: «Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία – Η Εθνική Φρουρά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο»
Αγωνιζόμενοι για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις κι όχι με λόγια, όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, είπε σήμερα ο Προεδρος της Δημοκρατίας κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, στη Λευκωσία.