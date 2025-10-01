Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

 01.10.2025 - 14:38
ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

Συγχαρητήρια μηνύματα έλαβε από ηγέτες και αξιωματούχους ξένων κρατών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Προεδρία.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Ζινπίνγκ, στο μήνυμά του, ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια, υπό την ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη η Κύπρος έχει σταθερά αναβαθμίσει την εθνική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο του λαού και έχει προωθήσει την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Έχουν επιτευχθεί θετικά αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η επόμενη χρονιά σηματοδοτεί την 55η επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Κύπρου και την 5η επέτειο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών , σημειώνοντας ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ο Πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ετοιμότητα να εργαστεί με τον Κύπριο Πρόεδρο "για να προωθήσουμε περαιτέρω την παραδοσιακή μας φιλία, να διατηρήσουμε τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μας και να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε διαρκώς τη στρατηγική συνεργασία Κίνας – Κύπρου που θα ωφελήσει ακόμη περισσότερο τους λαούς των δύο χωρών".

Στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ανέφερε ότι οι δύο χώρες απολαμβάνουν μακρά ιστορία ισχυρής φιλίας που στηρίζεται διαχρονικά στον αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοκατανόηση και τον συνεχιζόμενο συντονισμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

"Είναι πεποίθηση ότι μέσα από τις προσπάθειες μας θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε και να ενισχύσουμε τη διμερή μας συνεργασία σε διάφορους τομείς για το κοινό όφελος των δύο λαών μας", ανέφερε.

Μήνυμα για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, με το ίδιο περιεχόμενο όπως και στη γραπτή δημόσια δήλωσή του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στρατιωτική παρέλαση: Εντυπωσίασαν τα ελληνικά F-16 - Ισχυρό το νέο απόκτημα του Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο πρώην σύζυγο της άτυχης 58χρονης
Απόπειρα φόνου: 62χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος με τραύμα στο κεφάλι μετά από καβγά - Η κατάσταση της υγείας του - Χειροπέδες σε 36χρονο
Σάλος στο TikTok: Live καβγάς της Γιώτας Κρος με τον Πέτρο Φιλίππου – Τον έβρισε – Το βίντεο που πάγωσε το κοινό
«Πρεμιέρα» για ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού - Τι σημαίνει αυτό για τις τσέπες του καταναλωτή - Τι αλλάζει
Αυτά τα 5 ζώδια θα ζήσουν μία... ερωτική επανασύνδεση το φθινόπωρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τα μυστικά της φινέτσας της – Τα αρώματα που δεν αποχωριζόταν ποτέ

 01.10.2025 - 14:15
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Κύπρια τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Cash or Trash, ο χορός της Μοιραράκη και το αντικείμενο που πούλησε

 01.10.2025 - 14:51

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

  •  01.10.2025 - 14:38
«Πρεμιέρα» για ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού - Τι σημαίνει αυτό για τις τσέπες του καταναλωτή - Τι αλλάζει

«Πρεμιέρα» για ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού - Τι σημαίνει αυτό για τις τσέπες του καταναλωτή - Τι αλλάζει

  •  01.10.2025 - 13:23
Στρατιωτική παρέλαση: Εντυπωσίασαν τα ελληνικά F-16 - Ισχυρό το νέο απόκτημα του Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στρατιωτική παρέλαση: Εντυπωσίασαν τα ελληνικά F-16 - Ισχυρό το νέο απόκτημα του Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  01.10.2025 - 14:00
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο πρώην σύζυγο της άτυχης 58χρονης

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο πρώην σύζυγο της άτυχης 58χρονης

  •  01.10.2025 - 10:55
Αργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

Αργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

  •  01.10.2025 - 12:43
Εντοπισμός ναρκωτικών: Δεν θα πιστεύετε πού έκρυψαν μεθαμφεταμίνη - Χειροπέδες σε 29χρονο - Δείτε φωτογραφίες

Εντοπισμός ναρκωτικών: Δεν θα πιστεύετε πού έκρυψαν μεθαμφεταμίνη - Χειροπέδες σε 29χρονο - Δείτε φωτογραφίες

  •  01.10.2025 - 12:02
«Πιάστηκαν στα χέρια» στην Πάφο και τράβηξαν μαχαίρια - Τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα - 63χρονος Ελληνοκύπριος ο ένας

«Πιάστηκαν στα χέρια» στην Πάφο και τράβηξαν μαχαίρια - Τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα - 63χρονος Ελληνοκύπριος ο ένας

  •  01.10.2025 - 13:35
Σάλος στο TikTok: Live καβγάς της Γιώτας Κρος με τον Πέτρο Φιλίππου – Τον έβρισε – Το βίντεο που πάγωσε το κοινό

Σάλος στο TikTok: Live καβγάς της Γιώτας Κρος με τον Πέτρο Φιλίππου – Τον έβρισε – Το βίντεο που πάγωσε το κοινό

  •  01.10.2025 - 12:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα