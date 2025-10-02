Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΔύο εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής για την Toyota GR Supra
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δύο εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής για την Toyota GR Supra

 02.10.2025 - 11:12
Δύο εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής για την Toyota GR Supra

Η εμβληματική Toyota GR Supra προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση στους λάτρεις της οδήγησης με δύο εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής. Πρόκειται για την  έκδοση A90 Final Edition και την GR Supra Lightweight EVO.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Toyota Gazoo Racing, η A90 Final Edition διαθέτει αγωνιστικές καταβολές, ενσωματώνοντας έναν εν σειρά, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα τριών λίτρων που συνδυάζεται με ένα ειδικά εξελιγμένο χειροκίνητο κιβώτιο. Ο κινητήρας διαθέτει νέο σύστημα εισαγωγής αέρα, βελτιώσεις στον εγκέφαλο, καταλύτες ελεύθερης ροής και εξάτμιση τιτανίου της Akrapovic, με την ισχύ να έχει αυξηθεί από τους 340 στους 435 ίππους και τη ροπή από τα 550 στα 571 Nm. Η τελική φτάνει πλέον τα 270 χλμ./ώρα.

Η A90 Final Edition η οποία θα παραχθεί σε μόλις 300 κομμάτια, προσφέρει επίσης κορυφαία συμπεριφορά στις στροφές, χάρη στην ανάρτηση της KW που προσφέρει 16 στάδια ρύθμισης της επαναφοράς της και 12 της συμπίεσης. Παράλληλα έχει γίνει αναθεώρηση στις γωνίες κάμπερ τόσο μπροστά όσο και πίσω και έχει βελτιστοποιηθεί το ενεργό διαφορικό για τη μείωση της υποστροφής.  Νέες ρυθμίσεις φέρει και το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης, ενώ αλλαγές έχουν γίνει στις αντιστρεπτικές δοκούς και στο σύμπλεγμα μπαρών που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών, με στόχο την ενίσχυση της ακαμψίας του αμαξώματος.  Η εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης και σταθερότητας στις στροφές επιτυγχάνεται επίσης χάρη στα φαρδύτερα κατά 10 χλστ. ελαστικά, με ζάντες 19 ιντσών εμπρός και 20 ίντσων πίσω, την ίδια ώρα που ενσωματώνονται ενισχυμένα φρένα 19 ιντσών της Brembo. Η εξωτερική εμφάνιση ξεχωρίζει με το μοναδικό ματ μαύρο χρώμα και τις αεροδυναμικές βελτιώσεις που φέρουν την υπογραφή της Toyota Gazoo Racing Ευρώπης, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχούν -μεταξύ άλλων- τα φουλ μπάκετ καθίσματα και οι επενδύσεις από Alcantara.

Συγκινήσεις πίσω από το τιμόνι υπόσχεται και η αναβαθμισμένη GR Supra Lightweight EVO, εξοπλισμένη με 3λιτρο κινητήρα και μηχανικό κιβώτιο. Το μοντέλο έχει βελτιωμένη πρόσφυση στις στροφές χάρη στο ενεργό διαφορικό και την αναθεωρημένη γωνία καμπέρ των εμπρός και πίσω τροχών, με τους μεγαλύτερους δίσκους φρένων της Brembo να συνδράμουν στον καλύτερο έλεγχο κατά το φρενάρισμα.      

         

Αναθεωρημένα είναι και τα  χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αμορτισέρ και της μπροστινής αντιστρεπτικής δοκού για καλύτερη σταθερότητα, με τις υπόλοιπες επεμβάσεις να αφορούν μεταξύ άλλων το σύστημα διεύθυνσης και τις βάσεις του πίσω υποπλαισίου. Η αεροδυναμική είναι βελτιωμένη και στη GR Supra Lightweight EVO, μέσω μιας πίσω ανθρακονημάτινης αεροτομής τύπου ducktail και νέων πτερυγίων στους θόλους των μπροστινών τροχών.

Το ξεχωριστό χαρακτήρα της GR Super Lightweight EVΟ αναδεικνύουν οι 19άρες μαύρες ματ ζάντες και στο εσωτερικό πρωταγωνιστούν τα δερμάτινα καθίσματα με επένδυση σε Alcantara και ενσωματωμένο το λογότυπο “GR”.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δύο από τα 2 από τα 300 A90 Supra, βρίσκονται καθ' οδόν προς την Κύπρο για να παραδοθούν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές

 02.10.2025 - 10:52
Επόμενο άρθρο

Δεν άρεσαν στον Τατάρ οι δηλώσεις του ΠτΔ - «Ένδειξη πολιτικής επιβολής»

 02.10.2025 - 11:17
Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

  •  02.10.2025 - 11:44
Έθεσε το ζήτημα του SAFE στην Άτυπη Σύνοδο ο ΠτΔ - Τα τρία θέματα που «άνοιξε» η Κυπριακή Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη

Έθεσε το ζήτημα του SAFE στην Άτυπη Σύνοδο ο ΠτΔ - Τα τρία θέματα που «άνοιξε» η Κυπριακή Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη

  •  02.10.2025 - 11:54
Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές

Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές

  •  02.10.2025 - 10:52
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

  •  02.10.2025 - 11:20
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

  •  02.10.2025 - 09:32
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 09:16
Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

  •  02.10.2025 - 10:03
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

  •  02.10.2025 - 09:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα