Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές

 02.10.2025 - 10:52
Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές

Νέο έργο με την επωνυμία «Δανάη V» για προσιτές κατοικίες στην Κοκκινοτριμιθιά παρουσιάζει ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, αυτό περιλαμβάνει δέκα κατοικίες τριών υπνοδωματίων - οκτώ ημιανεξάρτητες και δύο ανεξάρτητες. Οι τιμές που κυμαίνονται από €247.200 μέχρι €274.200 πλέον ΦΠΑ.

Όπως αναφέρεται, οι κατοικίες έχουν εμβαδό 136–138 τ.μ. και διαθέτουν καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Είναι ενεργειακής κλάσης Α και εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκό σύστημα, θερμομονωτικά αλουμίνια και σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης ενώ έχει γίνει πρόνοια για εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Αιτήσεις για αγορά κατοικίας στο έργο «Δανάη V» μπορούν να υποβληθούν από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.cldc.org.cy ή να καλέσουν στο 22364695 .

Όπως σημειώνεται, οι κατοικίες έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια και αποτελούν ιδανική επιλογή για οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι σε μια περιοχή με δυναμική ανάπτυξη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη πως με το έργο «Δανάη V», ο ΚΟΑΓ συνεχίζει να δημιουργεί κατοικίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης, προσφέροντας σταθερότητα, ασφάλεια και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για κάθε οικογένεια.

"Πρόκειται για μια αξιόπιστη επένδυση στο μέλλον σε μια δυναμικά εξελισσόμενη περιοχή που διασφαλίζει και υποστηρίζει τις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικογένειας", καταλήγει ο Οργανισμός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

