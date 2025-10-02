Πού οφείλεται η φθινοπωρινή μελαγχολία;

Ωστόσο, για άλλους, αυτό το μεταβατικό διάστημα φαντάζει… βουνό, και όχι άδικα. Οι καθημερινές υποχρεώσεις αυξάνονται και δεν υπάρχει κάτι να περιμένουμε, καθώς έχουμε καιρό ακόμα για την επόμενη αργία.

H βασική αιτία εντοπίζεται στη μείωση της ηλιοφάνειας. Καθώς οι μέρες μικραίνουν, ο οργανισμός εκτίθεται σε λιγότερο φυσικό φως. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή σεροτονίνης, της «ορμόνης της χαράς», και αυξάνει τη μελατονίνη, την ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο. Το αποτέλεσμα είναι αίσθημα κόπωσης, νωθρότητα και μείωση της ενέργειας.

Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι γνωστή ως εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (Seasonal Affective Disorder – SAD). Δε βιώνουν όλοι το σύνδρομο σε παθολογικό βαθμό, ωστόσο τα ήπια συμπτώματα -κακή διάθεση, έλλειψη κινήτρων, τάση για απομόνωση- εμφανίζονται συχνά.

Πώς να απογειώσετε τη διάθεσή σας

Εντάξτε την κίνηση στη ζωή σας

Η άσκηση, ακόμα και σε ήπιο βαθμό, απελευθερώνει ενδορφίνες που λειτουργούν ως φυσικά αντικαταθλιπτικά. Ένα σύντομο περπάτημα σε πάρκο, ένα μάθημα χορού ή γιόγκα μπορούν να κάνουν θαύματα.

Επενδύστε στη διατροφή σας

Τροφές πλούσιες σε τρυπτοφάνη, όπως ξηροί καρποί, γαλοπούλα και σοκολάτα, ενισχύουν τη σεροτονίνη. Τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά -όπως η κολοκύθα, τα μήλα και τα ρόδια- θεωρούνται must.

Διατηρήστε κοινωνικές επαφές σας

Η μελαγχολία συχνά οδηγεί σε απομόνωση, η οποία όμως την ενισχύει. Οι συναντήσεις με φίλους, μια σύντομη εξόρμηση στη φύση ή στη θάλασσα όσο ακόμα ο καιρός παραμένει καλός είναι ό,τι πρέπει. Κάντε ό,τι περνά από το χέρι σας με στόχο τη συναισθηματική σας ανάταση.

Πείτε «ναι» σε νέες συνήθειες

Το φθινόπωρο είναι ιδανική περίοδος για νέα ξεκινήματα: μια ξένη γλώσσα, ένα βιβλίο που θέλατε να διαβάσετε, μια δημιουργική δραστηριότητα, ένα χόμπι που τόσο αγαπάτε. Είναι υπέροχο το συναίσθηση να μαθαίνετε κάτι καινούριο!