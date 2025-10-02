Λετυμπιώτης: Σταδιακά οι ακινητοποιήσεις οχημάτων - Ποιοι πολίτες και μέχρι πότε εξαιρούνται

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς με αφορμή και την παρέλαση για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας μας έχουν στόχο αυτό ακριβώς που έχω περιγράψει, την αμυντική θωράκιση της χώρας μας.

Μιας χώρας η οποία να θυμίσουμε στον κ. Τατάρ και στην Τουρκία εδώ και 51 χρόνια βιώνει τις τραγικές συνέπειες μιας βάρβαρης εισβολής και μιας παράνομης κατοχής. Μιας χώρας που το 37% των εδαφών της βρίσκονται υπό κατοχή, όπου 30.000 Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας και όπου πέραν των 160 χιλιάδων Ελληνοκυπρίων βρίσκονται πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα.

Αυτό το οποίο πράττουμε είναι την ενίσχυση, την περαιτέρω θωράκιση της άμυνας της χώρας μας, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς της χώρας μας, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που πράττουμε το πράττουμε ακριβώς σε συνεργασία και πλήρη συντονισμό μαζί με τη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια, αξιοποιώντας προγράμματα όπως είναι το SAFE, με κονδύλια πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ακριβώς γιατί έχουμε υποχρέωση, ιδιαίτερα εμείς, μια ημικατεχόμενη πατρίδα, να θωρακίζουμε την άμυνα μας διαρκώς».

Ανακλήσεις οχημάτων

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στις ανακλήσεις οχημάτων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από 3 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι ακινητοποιήσεις οχημάτων σταδιακά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν γνωστοποιηθεί οι ανακλήσεις, με εξαίρεση αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για να γίνουν ανακλήσεις των εξαρτημάτων τους.

Είχε δοθεί μια οκτάμηνη προθεσμία από την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο. Η προθεσμία έχει εκπνεύσει. Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα δοθεί μια παράταση σε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στις διευθετήσεις και έχουν κλείσει ραντεβού.

Απευθύνουμε για ακόμα μια φορά έκκληση στους συμπολίτες μας, δυστυχώς, είναι πολλοί που μέχρι σήμερα δεν έχουν κλείσει καν ραντεβού για να προχωρήσουν σε ανάκληση των εξαρτημάτων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε περίπου 5.000 ιδιοκτήτες Toyotaa δεν έχουν ανταποκριθεί και 2.000 ιδιοκτήτες οχημάτων Honda δεν έχουν ανταποκριθεί και αντιλαμβάνεστε ότι ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, δεν μπορεί να υπάρχει αναβολή.

Ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για να μπορέσει να απαντηθεί αυτό το ζήτημα. Έχει εκδοθεί σήμερα συγκεκριμένη ανακοίνωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Μπορούν οι πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών όπου υπάρχουν μέσα συγκεκριμένες ανακλήσεις, αλλά θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας, όπως επίσης και οι εταιρείες που θα προχωρήσουν σε ανακλήσεις, να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατόν».

Πρόσθεσε ότι είναι σταδιακή η ακινητοποίηση των οχημάτων και δεν είναι για όλους που λήγει η προθεσμία στις αρχές Οκτωβρίου, όπως αυτοί, για παράδειγμα, που έχουν ραντεβού στα τέλη Οκτωβρίου.

Ερωτηθείς για το θέμα της επιστροφής 67 εκ. ευρώ προς την ΕΕ για το έργο στο Βασιλικό, και κατά πόσο αυτό το ποσό θα επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά, ο Εκπρόσωπος είπε ότι έχουν ληφθεί πρόνοιες για το ποσό αυτό, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο, ωστόσο, δεν αναμένεται να επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά.

Ερωτηθείς για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι έχουν περιληφθεί πρόνοιες τόσο στον προϋπολογισμό του 2025 όσο και του 2026 για το ποσό των 25 εκ. ευρώ ανά έτος, ενώ παρέπεμψε και στην κοινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στην οποία υπογραμμίζεται η κοινή βούληση Ελλάδας και Κύπρου σε συντονισμό με τους κορυφαίους θεσμούς της ΕΕ, να προχωρήσει το έργο.

Πρόσθεσε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των ερευνών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανάλογα με τα όποια ευρήματα ενδεχομένως προκύψουν, η Κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για όλες τις πτυχές.