VIDEO: Viral η ψηφιακή παρουσιάστρια Εϊσάν Ακσόι - Βάζει πλώρη και για το Champions League

Η «έκρηξη» της δημοτικότητάς της σχετίζεται με τη νέα της στροφή προς το Champions League, καθώς τον τελευταίο καιρό κατακλύζει το Instagram με σχετικές αναρτήσεις.

Μέχρι πρόσφατα, η Ακσόι – που «ισχυρίζεται» πως ζει στην Κωνσταντινούπολη – εστίαζε το προφίλ της σε lifestyle περιεχόμενο: ταξίδια, παραλίες, γαστρονομικές εμπειρίες σε πολυτελή εστιατόρια και στιγμιότυπα από αίθουσες διδασκαλίας.

Ωστόσο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η δημιουργός του λογαριασμού φαίνεται να εντόπισε την απήχηση του ποδοσφαίρου και αποφάσισε να μετατρέψει την Ακσόι σε... αθλητική παρουσιάστρια.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις, η Εϊσάν εμφανίστηκε φορώντας φανέλες των Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ – κάτι που θεωρείται σχεδόν ιεροσυλία για τους φανατικούς Τούρκους φιλάθλους, όπως σχολιάζει και η Daily Mail.

Παρόλα αυτά, οι θαυμαστές της δεν πτοήθηκαν καθόλου. Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της εξακολουθούν να πλημμυρίζουν από κοπλιμέντα όπως: «είσαι όμορφη σαν άγγελος», «είσαι υπέροχα όμορφη», «πώς είσαι, ομορφιά της καρδιάς μου, πριγκίπισσα, σουλτάνα», «τι όμορφο χαμόγελο!», «είσαι απολύτως εκπληκτική», «τόσο όμορφη, σέξι, κομψή – η καλύτερη στην τηλεόραση.