VIDEO: Viral η ψηφιακή παρουσιάστρια Εϊσάν Ακσόι - Βάζει πλώρη και για το Champions League
VIDEO: Viral η ψηφιακή παρουσιάστρια Εϊσάν Ακσόι - Βάζει πλώρη και για το Champions League

 04.10.2025 - 13:16
Οι φίλοι του ποδοσφαίρου στην Τουρκία φαίνεται να έχουν ενθουσιαστεί με την Εϊσάν Ακσόι – παρά το γεγονός ότι αρκετοί δεν γνωρίζουν πως στην πραγματικότητα... δεν υπάρχει, αφού πρόκειται για ψηφιακή δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Η «έκρηξη» της δημοτικότητάς της σχετίζεται με τη νέα της στροφή προς το Champions League, καθώς τον τελευταίο καιρό κατακλύζει το Instagram με σχετικές αναρτήσεις.

Μέχρι πρόσφατα, η Ακσόι – που «ισχυρίζεται» πως ζει στην Κωνσταντινούπολη – εστίαζε το προφίλ της σε lifestyle περιεχόμενο: ταξίδια, παραλίες, γαστρονομικές εμπειρίες σε πολυτελή εστιατόρια και στιγμιότυπα από αίθουσες διδασκαλίας.

Ωστόσο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η δημιουργός του λογαριασμού φαίνεται να εντόπισε την απήχηση του ποδοσφαίρου και αποφάσισε να μετατρέψει την Ακσόι σε... αθλητική παρουσιάστρια.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις, η Εϊσάν εμφανίστηκε φορώντας φανέλες των Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ – κάτι που θεωρείται σχεδόν ιεροσυλία για τους φανατικούς Τούρκους φιλάθλους, όπως σχολιάζει και η Daily Mail.

Παρόλα αυτά, οι θαυμαστές της δεν πτοήθηκαν καθόλου. Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της εξακολουθούν να πλημμυρίζουν από κοπλιμέντα όπως: «είσαι όμορφη σαν άγγελος», «είσαι υπέροχα όμορφη», «πώς είσαι, ομορφιά της καρδιάς μου, πριγκίπισσα, σουλτάνα», «τι όμορφο χαμόγελο!», «είσαι απολύτως εκπληκτική», «τόσο όμορφη, σέξι, κομψή – η καλύτερη στην τηλεόραση.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

