ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

 05.10.2025 - 15:31
Με αυστηρό τόνο και σαφή ανησυχία για τις εξελίξεις γύρω από το έργο του Great Sea Interconnector, ο Αβέρωφ Νεοφύτου προειδοποίησε, με ανάρτηση του, για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρούσα κρίση όχι μόνο σε τεχνικό ή οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως στις σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας.

 Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ τις αναφορές για ανάκτηση 251 εκατ. ευρώ - Αντιπαράθεση για το έργο της διασύνδεσης

Αυτούσια η δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου:

Τις απόψεις μου για το έργο του Great Sea Interconnector τις εξέφρασα έγκαιρα, πριν ληφθούν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Είχα τότε επισημάνει τα γεωπολιτικά ρίσκα, την αβεβαιότητα της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και τις τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Οι συνέπειες της ρηχής, επιπόλαιης προσέγγισης της κυπριακής πολιτείας ήταν αναπόδραστες: σήμερα, οι πάντες έχουν καταλάβει ότι το έργο – για να το πω όσο πιο ήπια γίνεται – έχει καταλήξει σε τέλμα.

Αυτό όμως που με ανησυχεί – που με φοβίζει – περισσότερο από κάθε τεχνική ή οικονομική πτυχή, είναι η διαφαινόμενη διασάλευση των σχέσεων Αθηνών και Λευκωσίας.

Όσοι, επικαλούμενοι γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα, κατάφεραν να οδηγήσουν τη χώρα μας σε αυτή τη μετωπική σύγκρουση με την Αθήνα, έχουν διαπράξει πολύ μεγάλο εθνικό λάθος.

Γιατί τίποτε δεν είναι πιο επιζήμιο για την Κύπρο μας από την αντιπαράθεση με τον πιο σταθερό και διαχρονικό μας σύμμαχο — την Ελλάδα — τη στιγμή που στην περιοχή μας συντελούνται κοσμογονικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Οι κατόπιν εορτής, απερίσκεπτοι λεονταρισμοί για λόγους εντυπώσεων στο εσωτερικό, δεν απαλλάσσουν κανέναν από τις τεράστιες ευθύνες του, ούτε βοηθούν στην άρση του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει το έργο.

Αντίθετα, συνιστούν πρακτική επικίνδυνη για την πατρίδα μας, διακυβεύοντας την ασφάλεια του πιο σημαντικού «καλωδίου» – αυτού που ιστορικά, ηθικά, εθνικά και γεωπολιτικά μάς συνδέει με την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

