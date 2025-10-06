Χειροπέδες σε 43χρονο Λετονό: Τον «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο Λάρνακας με 131 κούτες τσιγάρων - Δείτε φωτογραφίες

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 06.10.2025 - 09:16
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε χθες διάταγμα κράτησης δύο ημερών εναντίον αλλοδαπού ηλικίας 43 ετών, στις αποσκευές του οποίου εντοπίστηκαν κατά την αναχώρηση του από την Κύπρο στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μεγάλες ποσότητες αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρεται πως το Σάββατο, λειτουργοί του Τμήματος στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από αξιολόγηση πληροφοριών επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές Λετονού επιβάτη ηλικίας 43 ετών, ο οποίος θα ταξίδευε από την Κύπρο με προορισμό το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τον φυσικό έλεγχο των δύο ταξιδιωτικών αποσκευών του επιβάτη, προστίθεται, «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές του «εντοπίστηκαν 131 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρου συνολικού βάρους 6 κιλών και 950 γραμμαρίων. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν». Χθες Κυριακή ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για δύο ημέρες.

Δείτε φωτογραφίες:

 

