Δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρείστε: Αυτή είναι η νέα επιλογή πληρωμής που έφερε η ΑΗΚ για όλους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρείστε: Αυτή είναι η νέα επιλογή πληρωμής που έφερε η ΑΗΚ για όλους

 06.10.2025 - 09:14
Δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρείστε: Αυτή είναι η νέα επιλογή πληρωμής που έφερε η ΑΗΚ για όλους

Μια συνεργασία που κάνει τη ζωή των πολιτών λίγο πιο εύκολη ανακοίνωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Από σήμερα, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς ρεύματος στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, σε κάθε γωνιά της Κύπρου, χωρίς επιπλέον χρεώσεις και με απόλυτη ασφάλεια.

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, κάθε διευκόλυνση προς τον πολίτη μετράει. Η νέα συνεργασία της ΑΗΚ με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρει σε όλους μια πιο ανθρώπινη, προσβάσιμη και ασφαλή λύση για την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος.

Οι πληρωμές μπορούν πλέον να γίνονται:

  • Σε όλα τα ταχυδρομεία παγκύπρια
  • Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση
  • Με μετρητά ή τραπεζική κάρτα
  • Σε οικείο και φιλικό περιβάλλον
  • Ιδανικά για κατοίκους απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών

Η νέα αυτή δυνατότητα δίνει ιδιαίτερη «ανάσα» στους ηλικιωμένους, στα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και στους κατοίκους χωριών που μέχρι σήμερα έπρεπε να ταξιδεύουν για να εξοφλήσουν τον λογαριασμό τους.

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

 06.10.2025 - 09:11
Χειροπέδες σε 43χρονο Λετονό: Τον «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο Λάρνακας με 131 κούτες τσιγάρων - Δείτε φωτογραφίες

 06.10.2025 - 09:16
Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

