Δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρείστε: Αυτή είναι η νέα επιλογή πληρωμής που έφερε η ΑΗΚ για όλους

Από σήμερα, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς ρεύματος στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, σε κάθε γωνιά της Κύπρου, χωρίς επιπλέον χρεώσεις και με απόλυτη ασφάλεια.

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, κάθε διευκόλυνση προς τον πολίτη μετράει. Η νέα συνεργασία της ΑΗΚ με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρει σε όλους μια πιο ανθρώπινη, προσβάσιμη και ασφαλή λύση για την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος.

Οι πληρωμές μπορούν πλέον να γίνονται:

Σε όλα τα ταχυδρομεία παγκύπρια

Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση

Με μετρητά ή τραπεζική κάρτα

Σε οικείο και φιλικό περιβάλλον

Ιδανικά για κατοίκους απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών

Η νέα αυτή δυνατότητα δίνει ιδιαίτερη «ανάσα» στους ηλικιωμένους, στα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και στους κατοίκους χωριών που μέχρι σήμερα έπρεπε να ταξιδεύουν για να εξοφλήσουν τον λογαριασμό τους.