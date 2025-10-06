ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Λετυμπιώτης: Τελικά τι συμβαίνει με το GSI; Είναι βιώσιμο το έργο ή όχι;
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.
Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον ΄Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν.
Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».
Πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».