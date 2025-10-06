ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Ecommbx
 06.10.2025 - 09:11
Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.

Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον ΄Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν.

Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».

Πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

 

