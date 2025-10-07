Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Βουλευτικές εκλογές: Χάνει έδρα η Λευκωσία, την παίρνει η Πάφος - Δύσκολο το έργο για τους ανεξάρτητους

 07.10.2025 - 20:56
VIDEO - Βουλευτικές εκλογές: Χάνει έδρα η Λευκωσία, την παίρνει η Πάφος - Δύσκολο το έργο για τους ανεξάρτητους

Από τη Λευκωσία παίρνει τελικά την πέμπτη έδρα που κερδίζει η Πάφος, αφήνοντας την πρωτεύουσα με 19 βουλευτικές έδρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Χρυσάνθου στον alpha, «θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση των ενστάσεων, όμως τίποτε δεν φαντάζει ικανό να αλλάξει τα δεδομένα»

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση νωρίτερα σήμερα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου, εξήγησε ότι η μετακίνηση μιας έδρας από τις 56 φέρνει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις Βουλευτικές Εκλογές, επηρεάζοντας τη δεύτερη κατανομή και αλλάζοντας τα εκλογικά μέτρα της πρώτης κατανομής.

Η Υπηρεσία Εκλογών αναμένει την οριστικοποίηση του καταλόγου εφόσον υπάρχει περιθώριο 10 ημερών για υποβολή ενστάσεων, ενώ δημοσιεύτηκαν οι κατάλογοι σήμερα 7 Οκτωβρίου στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η αλλαγή πρέπει να περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής, με το Υπουργείο να καταθέτει τροποποιητικό νομοσχέδιο με το οποίο να καθορίζονται οι έδρες στη βάση του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Δύσκολο το έργο για τους ανεξάρτητους

Σύμφωνα με τον νόμο, οι ανεξάρτητοι συμμετέχουν μόνο στην πρώτη κατανομή, με το έργο τους να είναι αρκετά δύσκολο, αφού δεν θα έχουν την ευκαιρία να εξαργυρώσουν τα υπόλοιπά τους στη δεύτερη κατανομή.

Δείτε το απόσπασμα:

 

