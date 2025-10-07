Αντίθεση ΠΑΣΙΚΑ στο νομοσχέδιο του Υφ. Τουρισμού για κέντρα αναψυχής

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «με τη μείωση ωραρίων σε ταβέρνες και εστιατόρια μπαρ, μπυραρίες, την επέκταση λειτουργίας μέχρι τις 05:00 σε μουσικοχορευτικά κέντρα και αίθουσες δεξιώσεων, και την αλλαγή του τίτλου του Νόμου από ‘’Κέντρα Αναψυχής’’ σε ‘’Χώρους Εστίασης και Διασκέδασης’’, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο συγκεκριμένα συμφέροντα, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους μεγάλους επιχειρηματίες, υποβαθμίζεται η αυθεντική κυπριακή εμπειρία φιλοξενίας και γαστρονομίας, αλλοιώνεται το brand της Κύπρου από ποιοτικός προορισμός φιλοξενίας σε μονοδιάστατο ‘’party destination’’».

Αναφέρει επίσης – μεταξύ άλλων - ότι «δεν θα διστάσει να προβεί σε υπέρμετρα δυναμικά μέτρα ώστε να εκφράσει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κάθετή του διαφωνία, με την ευχή κάποιοι να αναλογιστούν τι προσπαθούν και επιχειρούν να πράξουν και την τεράστια ζημιά που θα προκαλέσουν στη χώρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ