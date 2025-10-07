Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντίθεση ΠΑΣΙΚΑ στο νομοσχέδιο του Υφ. Τουρισμού για κέντρα αναψυχής

 07.10.2025 - 21:15
Αντίθεση ΠΑΣΙΚΑ στο νομοσχέδιο του Υφ. Τουρισμού για κέντρα αναψυχής

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α.) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού για τη λειτουργία και τον ρόλο των κέντρων αναψυχής, δηλώνοντας ότι δεν θα διστάσει να προβεί στη λήψη δυναμικών μέτρων.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «με τη μείωση ωραρίων σε ταβέρνες και εστιατόρια μπαρ, μπυραρίες, την επέκταση λειτουργίας μέχρι τις 05:00 σε μουσικοχορευτικά κέντρα και αίθουσες δεξιώσεων, και την αλλαγή του τίτλου του Νόμου από ‘’Κέντρα Αναψυχής’’ σε ‘’Χώρους Εστίασης και Διασκέδασης’’, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο συγκεκριμένα συμφέροντα, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους μεγάλους επιχειρηματίες, υποβαθμίζεται η αυθεντική κυπριακή εμπειρία φιλοξενίας και γαστρονομίας, αλλοιώνεται το brand της Κύπρου από ποιοτικός προορισμός φιλοξενίας σε μονοδιάστατο ‘’party destination’’».

Αναφέρει επίσης – μεταξύ άλλων - ότι «δεν θα διστάσει να προβεί σε υπέρμετρα δυναμικά μέτρα ώστε να εκφράσει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κάθετή του διαφωνία, με την ευχή κάποιοι να αναλογιστούν τι προσπαθούν και επιχειρούν να πράξουν και την τεράστια ζημιά που θα προκαλέσουν στη χώρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

Οι Προέδροι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ θα συναντηθούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ενόψει της επικείμενης κοινής σύσκεψης των Εκτελεστικών Επιτροπών των δύο Οργανώσεων την ερχόμενη Δευτέρα για να συζητήσουν το θέμα της ΑΤΑ.

