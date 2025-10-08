Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 08.10.2025 - 06:17
Την περιμέναμε πως και πως. Δεν ξέραμε βέβαια τι είναι, και κάποιοι ακόμη δεν καταλαβαίνουν πως λειτουργά. Παρόλα αυτά, η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού έχει αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου με την υπόσχεση ο ανταγωνισμός να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος.

Τα έχει καταφέρει όμως;

Η απάντηση είναι «όχι…ακόμη». Όπως δήλωσε στο ThemaOnline λειτουργός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) στο παρόν στάδιο οι προμηθευτές αγοράζουν ρεύμα από τους παραγωγούς. Για να πέσουν οι τιμές θα πρέπει οι προμηθευτές να μειώσουν τις διατιμήσεις τους. Για να γίνει αυτό πρέπει να περάσει λίγος καιρός, ενδεχομένως μερικοί μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανταγωνιστική αγορά περιλαμβάνονται 17 «παίχτες» εκ των οποίων κάποιοι παραγωγοί και κάποιοι προμηθευτές. Μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής είναι η ΑΗΚ. Οι διατιμήσεις όμως της ΑΗΚ είναι ρυθμιζόμενες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τις καθορίζει μία φορά τον χρόνο, συνήθως αρχές του έτους. Υπενθυμίζεται ότι οι διατιμήσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν αρχές του 2025 εφαρμόστηκαν τελικά τέλη Ιουλίου 2025. Υπό κανονικές συνθήκες θα έχουμε νέες διατιμήσεις τον Ιανουάριο του 2026.

Δείτε τους συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική αγορά

Πως λειτουργά η ανταγωνιστική αγορά

Ουσιαστικά, η αγορά λειτουργεί ως ένα χρηματιστήριο όπου οι τιμές καθορίζονται με βάση την προσφορά ενέργειας από τους παραγωγούς που συμμετέχουν σε αυτή και τη ζήτηση για αγορά ενέργειας από τους προμηθευτές ενέργειας.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες δίνει ο ΔΣΜΚ:

Η Περίοδος Εμπορίας στην ανταγωνιστική αγορά είναι 30 λεπτά. Κάθε μισή ώρα υποβάλλονται οι προσφορές και οι δηλώσεις και καθορίζονται τιμές για κάθε μια από τις τρεις επιμέρους Αγορές:

– Την Προθεσμιακή Αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες συνάπτουν διμερείς συμβάσεις σε τιμές και όρους που καθορίζουν οι ίδιοι,

– Την Προημερήσια Αγορά, στη οποία οι προμηθευτές συμπληρώνουν την ενέργεια που έχουν αγοράσει προθεσμιακά για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των πελατών τους για την επόμενη μέρα. Η ακριβότερη προσφορά πώλησης καθορίζει την τιμή στην οποία όλες οι προσφορές πληρώνονται (οριακή τιμή).

– Και την Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στην οποία ο ΔΣΜΚ αποδέχεται προσφορές από συμμετέχοντες για αύξηση ή μείωση της παραγωγής ή της κατανάλωσης ώστε να εξισορροπούνται συνεχώς και το ηλεκτρικό σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια.

Μετά την ολοκλήρωση της Προημερήσιας Αγοράς, το απόγευμα κάθε μέρας , στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού γίνεται ο προγραμματισμός παραγωγής, ανάλογα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει στην Προθεσμιακή και Προημερήσια Αγορά και τους τεχνικούς περιορισμούς του ηλεκτρικού συστήματος. Την επόμενη ημέρα, στα πλαίσια της Αγοράς Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για την ενέργεια εξισορρόπησης.

Την επόμενη εργάσιμη μέρα εκτελούνται οι χρηματικές συναλλαγές για την Προημερήσια Αγορά μέσω του ΧΑΚ που είναι ο Φορέας Εκκαθάρισης.

Στο τέλος κάθε μήνα εκτελείται η μηνιαία εκκαθάριση και εκκαθαρίζονται οι αποκλίσεις στη βάση των μετρήσεων και των αγορών και πωλήσεων ενέργειας που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

