Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Οκτωβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Οκτωβρίου

 08.10.2025 - 06:34
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Η Αγία Πελαγία η Παρθενομάρτυς
  • Η Αγία Ταϊσία, η πρώην ιερόδουλη
  • Ο Άγιος Φίλιππος, Επίσκοπος Γορτύνης

Η Οσία Πελαγία, γνωστή και ως Πελαγία η Μετανοήσασα, έζησε στην Αντιόχεια τον 5ο αιώνα. Αρχικά ζούσε αμαρτωλή ζωή, όμως, συγκλονισμένη από το κήρυγμα του Επισκόπου Νόννου, μετανόησε ειλικρινά. Αποσύρθηκε στο όρος των Ελαιών, όπου έζησε ασκητικά μεταμφιεσμένη σε άνδρα και έφτασε σε υψηλά μέτρα αγιότητας. Η Εκκλησία τη θεωρεί σύμβολο μετάνοιας και θείας συγχώρεσης.

Η Αγία Πελαγία η Παρθενομάρτυς, διαφορετική από την Οσία, μαρτύρησε στην Ταρσό για την πίστη της στον Χριστό.

Η Αγία Ταϊσία, επίσης μετανοήσασα, υπήρξε ιερόδουλη που οδηγήθηκε στην αγιότητα μέσα από την καθοδήγηση του Αββά Παφνουτίου.

Ο Άγιος Φίλιππος, Επίσκοπος Γορτύνης της Κρήτης, υπήρξε θαυματουργός και υπερασπιστής της ορθόδοξης πίστης κατά των αιρέσεων.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

  • Πελαγία, Πελαγίτσα
  • Ταϊσία

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

