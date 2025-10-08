Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Ένας νεκρός μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

 08.10.2025 - 06:42
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Πάρνηθος 399, στο Μενίδι.

Η ώρα ήταν 22:40 όταν ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το άτομο που οδηγούσε.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της τροχαίας όπου απέκλεισαν για λίγη ώρα το σημείο.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η χαμηλή συσπείρωση και η αργή επούλωση των εσωκομματικών πληγών φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ηγεσία του κόμματος, παρότι επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και ανασύνταξης, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις εσωτερικές τριβές που εξακολουθούν να υποβόσκουν μετά το ταραχώδες πολιτικό σκηνικό των Προεδρικών του 2023.

