Πέθανε ο Σπύρος Κύπρου (Τσαπατσούλας) - Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο Σπύρος Κύπρου (Τσαπατσούλας) - Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 08.10.2025 - 08:51
Πέθανε ο Σπύρος Κύπρου (Τσαπατσούλας) - Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη και πόνο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σπύρου Κύπρου (Τσαπατσούλα) από Λυθροδόντα και κάτοικο Παλλουριώτισσας που απεβίωσε στις 6 Οκτωβρίου σε ηλικία 69 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας (μικρή εκκλησία) στην Παλλουρώτισσα, την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:30

Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια

Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Παλλουριώτισσας.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την οικογένεια.

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

Η χαμηλή συσπείρωση και η αργή επούλωση των εσωκομματικών πληγών φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ηγεσία του κόμματος, παρότι επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και ανασύνταξης, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις εσωτερικές τριβές που εξακολουθούν να υποβόσκουν μετά το ταραχώδες πολιτικό σκηνικό των Προεδρικών του 2023.

