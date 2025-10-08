Πέθανε ο Σπύρος Κύπρου (Τσαπατσούλας) - Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας (μικρή εκκλησία) στην Παλλουρώτισσα, την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:30

Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια

Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Παλλουριώτισσας.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την οικογένεια.