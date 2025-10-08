VIDEO: Κύπριος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του περιμένουν το πρώτο τους μωρό

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία
Η χαμηλή συσπείρωση και η αργή επούλωση των εσωκομματικών πληγών φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ηγεσία του κόμματος, παρότι επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και ανασύνταξης, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις εσωτερικές τριβές που εξακολουθούν να υποβόσκουν μετά το ταραχώδες πολιτικό σκηνικό των Προεδρικών του 2023.