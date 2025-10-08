Ecommbx
Η Bet on Alfa «παίζει δυνατά» στο μεγαλύτερο padel event της Κύπρου!

 08.10.2025 - 16:08
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση Λάρνακας – Αμμοχώστου του Powerade Cyprus Padel Cup 2025, όπου η Bet on Alfa έδωσε δυναμικό «παρών» ως χορηγός της κατηγορίας Low Intermediate.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης άνοιξε το περασμένο Σαββατοκύριακο (4–5 Οκτωβρίου) στα Padbox Fields Λάρνακας, συγκεντρώνοντας δεκάδες ομάδες που πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα.

Η κατηγορία Low Intermediate by Bet on Alfa ξεχώρισε για τη μαζική συμμετοχή και την αγωνιστική ένταση, με τις ομάδες να διεκδικούν με πάθος τις πρώτες προκρίσεις για τους Μεγάλους Τελικούς που θα διεξαχθούν στις 25–26 Οκτωβρίου, στα Padbox Fields Λάρνακας.

Μέσα από τη χορηγία της, η Bet on Alfa επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει τον κυπριακό αθλητισμό και να ενισχύει διοργανώσεις που προάγουν το ομαδικό πνεύμα, την ευγενή άμιλλα και τη συμμετοχικότητα.

Η διοργάνωση συνεχίζεται με την επόμενη προκριματική φάση στη Λεμεσό, στις 11–12 Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσει η φάση Λευκωσίας στις 18–19 Οκτωβρίου στο Social Padel Club (Eleon), όπου αναμένεται επίσης έντονος ανταγωνισμός και υψηλό επίπεδο αγώνων.

Το Powerade Cyprus Padel Cup 2025 αποτελεί τη μεγαλύτερη padel διοργάνωση που έχει πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, με περισσότερες από 245 ομάδες να συμμετέχουν παγκύπρια και χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας €10.800.

