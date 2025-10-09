Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, δήλωσε στο Reutersπηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Με βάση τη συμφωνία, οι όμηροι που κρατά η Χαμάς αναμένεται να απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες 72 ώρες. «Θα έχουν επιστρέψει μέχρι τη Δευτέρα», δήλωσε σχετικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, όπως ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, οι ζωντανοί ισραηλινοί όμηροι που εκτιμάται πως είναι 20 από τους 48 στη Λωρίδα της Γάζας, θα αφεθούν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Σύμφωνα με έτερη πηγή προσκείμενη στη Χαμάς, παρουσιάστηκαν «χάρτες για την απόσυρση» των στρατευμάτων του Ισραήλ.

Χθες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, τόνιζε πως το κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον Τραμπ και τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα». «Δεν εμπιστευόμαστε» το Ισραήλ, είπε.

Η Χαμάς δήλωνε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο. Όμως, δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της αμερικανικής πρότασης.

Ποιοι είναι οι όμηροι

Οι περισσότεροι από τους ομήρους είναι Ισραηλινοί πολίτες.

Τρεις όμηροι έχουν καταγωγή από την Ταϊλάνδη, ένας από την Τανζανία και ένας από το Νεπάλ.

Δύο από αυτούς που εκτιμάται ότι είναι νεκροί είναι διπλής υπηκοότητας, είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, από τις ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανακτηθεί 59 σοροί.

«Πρόκειται για ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Δήλωσε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (...) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε, έκαναν ό,τι χρειαζόταν», σημείωσε.

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τις αραβικές χώρες (...), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

