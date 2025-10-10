Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΆγχος, στρες και σιωπή: Τι αποκάλυψε η νέα έρευνα για τη γενιά των νέων στην Κύπρο
ΥΓΕΙΑ

Άγχος, στρες και σιωπή: Τι αποκάλυψε η νέα έρευνα για τη γενιά των νέων στην Κύπρο

 10.10.2025 - 09:44
Άγχος, στρες και σιωπή: Τι αποκάλυψε η νέα έρευνα για τη γενιά των νέων στην Κύπρο

Το 86% των νέων στην Κύπρο αναφέρει υψηλά επίπεδα άγχους και αβεβαιότητας για το μέλλον, ενώ το 75% αισθάνεται διαρκή πίεση και στρες, καταδεικνύει έρευνα για την Ψυχική Υγεία των Νέων του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF, η οποία συντονίστηκε και υλοποιήθηκε από το CARDET με την υποστήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Συμβουλίου Νεολαίας.

Σε ανακοίνωση του CARDET αναφέρεται ότι η έρευνα αποκαλύπτει ότι το άγχος και η ανησυχία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στους νέους της Κύπρου και σημαντικός αριθμός δεν αναζητά τη βοήθεια που χρειάζεται.

«Η μελέτη ενισχύει τις φωνές των νέων, μαζί με εκείνες των γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη για πιο φιλικές προς τους νέους, προσβάσιμες και χωρίς στίγμα υπηρεσίες», σημειώνεται.

Βασικά ευρήματα της έκθεσης

Το 86% των νέων αναφέρει υψηλά επίπεδα άγχους και αβεβαιότητας για το μέλλον, ενώ το 75% αισθάνεται διαρκή πίεση και στρες.

Αν και το 60% των νέων ένιωσε ότι χρειάζεται να επισκεφθεί επαγγελματία ψυχικής υγείας, λιγότεροι από τους μισούς (43%) το έκαναν και οι λόγοι που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν το στίγμα, την έλλειψη ενημέρωσης και τον περιορισμένη πρόσβαση.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των διαταραχών ψυχικής υγείας (75%) εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 25 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη στήριξη.

Οι παραπομπές σε σχολικούς ψυχολόγους αυξήθηκαν σημαντικά, με περισσότερους από 7.700 μαθητές να παραπέμπονται την περίοδο 2020–2021.

Εμπόδια στην Πρόσβαση σε Στήριξη

Η μελέτη εντόπισε τέσσερα βασικά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που αφορούν στίγμα και προκατάληψη, έλλειψη φιλικών προς τους νέους, υποστηρικτικών χώρων, χαμηλή ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και ανισότητα στην πρόσβαση, ειδικά σε αγροτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, ένας συμμετέχων συνόψισε το ζήτημα: «Δεν ξέρουμε πάντα πού να απευθυνθούμε για βοήθεια. Και ακόμη κι όταν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν αισθανόμαστε πάντα ότι είναι για εμάς», αναφέρει η έρευνα.

Έκκληση για Δράση

Μέσω της έκθεσης απευθύνεται έκκληση σε στροφή προς την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, με έμφαση στη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Οι εισηγήσεις αυτές συμβάλουν στη διαμόρφωση της  Εθνικής Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, που αναπτύσσει το Υπουργείο Υγείας.

«Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ένα κάλεσμα αφύπνισης», δήλωσε ο Αλέξανδρος Τίφας, Νοσηλευτικός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

«Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται νέοι άνθρωποι που αξίζουν κατανόηση, συμπόνια και πρόσβαση σε στήριξη τη στιγμή που τη χρειάζονται. Μετατρέποντας τις φωνές τους σε δράση, μπορούμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες που πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να οικοδομήσουμε μια κοινωνία όπου η ψυχική υγεία αποτελεί κοινή προτεραιότητα», ανέφερε.

Η έκθεση συμπληρώνει την τρέχουσα εκστρατεία ευαισθητοποίησης #OnMyMind #MoreToSay, η οποία ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και την πρακτική δράση για την ευημερία των νέων σε όλη την Κύπρο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο: Χάος στη Λάρνακα – Μαθητές αλλάζουν δύο λεωφορεία και περπατούν χιλιόμετρα
VIDEO: Σκηνή τρόμου σε κυπριακό φαράγγι - Φίνα… θηρίο έπεσε μπροστά στα μάτια εξερευνητών - «Προσπαθούμε να σώσουμε κεφάλια»
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα: Κουζίνα «τυλίχθηκε» στις φλόγες - Βρισκόταν μέσα ο ένοικος - Έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση
Έρχεται νέα πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα για τους καταναλωτές - Θα αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε
Μπαίνει… φρένο στις πωλήσεις κατοικιδίων από pet shops - Όλες οι αλλαγές που εξετάζονται
Νέο τζάκποτ στο Τζόκερ - «Εκτοξεύτηκε» το πόσο της επόμενης κλήρωσης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Ανδρομάχη: Η στιγμή με τον πατέρα της από την ημέρα του γάμου της, όπου του αφιερώνει το «καλέ ποιος είναι αυτός;»

 10.10.2025 - 09:43
Επόμενο άρθρο

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη ανάρτηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο και την καταδίκη του

 10.10.2025 - 09:45
Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τα ξημερώματα τη συμφωνία με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανών και νεκρών, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

Το υπουργικό του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία με τη Χαμάς - Δείτε το έγγραφο με τις υπογραφές

  •  10.10.2025 - 06:33
Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

  •  10.10.2025 - 09:55
Έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο - Στο σημείο η Αστυνομία

Έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο - Στο σημείο η Αστυνομία

  •  10.10.2025 - 09:23
Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

  •  10.10.2025 - 09:55
Βίντεο: Χάος στη Λάρνακα – Μαθητές αλλάζουν δύο λεωφορεία και περπατούν χιλιόμετρα

Βίντεο: Χάος στη Λάρνακα – Μαθητές αλλάζουν δύο λεωφορεία και περπατούν χιλιόμετρα

  •  10.10.2025 - 08:30
Ένα σπάνιο θέαμα στην Αλυκή Λάρνακας: Μαγευτική αντανάκλαση μετά τη φθινοπωρινή βροχή - Φωτογραφία

Ένα σπάνιο θέαμα στην Αλυκή Λάρνακας: Μαγευτική αντανάκλαση μετά τη φθινοπωρινή βροχή - Φωτογραφία

  •  10.10.2025 - 09:00
Στις 17 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τυχικός

Στις 17 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τυχικός

  •  10.10.2025 - 09:12
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση

Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση

  •  10.10.2025 - 08:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα