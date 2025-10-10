Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣε συνεννόηση ΚΕΒΕ και ΟΕΒ ενόψει του διαλόγου για την ΑΤΑ – Αναμένεται πρόσκληση από τα Υπουργεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε συνεννόηση ΚΕΒΕ και ΟΕΒ ενόψει του διαλόγου για την ΑΤΑ – Αναμένεται πρόσκληση από τα Υπουργεία

 10.10.2025 - 10:46
Σε συνεννόηση ΚΕΒΕ και ΟΕΒ ενόψει του διαλόγου για την ΑΤΑ – Αναμένεται πρόσκληση από τα Υπουργεία

Σε συνεχή επαφή για ανταλλαγή απόψεων βρίσκονται οι εργοδοτικές οργανώσεις, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, σε αναμονή και της πρόσκλησης από μέρους των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συνάντηση και συζήτηση του θέματος.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής δεν είχε υπάρξει πρόσκληση από μέρους των δύο Υπουργών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.  

Όπως είχε δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην αρχή της εβδομάδας, θα πραγματοποιηθεί αρχικά συνάντηση των δύο Υπουργών χωριστά με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια κοινή συνάντηση των δύο Υπουργών με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ. 

Στο μεταξύ οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συνέρχονται την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 15:00 σε νέα κοινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου, υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο: Χάος στη Λάρνακα – Μαθητές αλλάζουν δύο λεωφορεία και περπατούν χιλιόμετρα
VIDEO: Σκηνή τρόμου σε κυπριακό φαράγγι - Φίνα… θηρίο έπεσε μπροστά στα μάτια εξερευνητών - «Προσπαθούμε να σώσουμε κεφάλια»
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα: Κουζίνα «τυλίχθηκε» στις φλόγες - Βρισκόταν μέσα ο ένοικος - Έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση
Έρχεται νέα πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα για τους καταναλωτές - Θα αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε
Μπαίνει… φρένο στις πωλήσεις κατοικιδίων από pet shops - Όλες οι αλλαγές που εξετάζονται
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φωτιά από… κερί στη Λευκωσία – Ένοικος τραυματίστηκε προσπαθώντας να τη σβήσει

 10.10.2025 - 10:29
Επόμενο άρθρο

Χειροβομβίδα πίσω από την έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο

 10.10.2025 - 10:51
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Η συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και εκεχειρίας στη Γάζα επικυρώθηκε από τη Χαμάς και την ισραηλινή κυβέρνηση, τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη φάση της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

  •  10.10.2025 - 10:25
Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

  •  10.10.2025 - 09:55
Χειροβομβίδα πίσω από την έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο

Χειροβομβίδα πίσω από την έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο

  •  10.10.2025 - 10:51
VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

  •  10.10.2025 - 11:15
Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

  •  10.10.2025 - 09:55
Στις 17 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τυχικός

Στις 17 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τυχικός

  •  10.10.2025 - 09:12
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 10:22
Ένα σπάνιο θέαμα στην Αλυκή Λάρνακας: Μαγευτική αντανάκλαση μετά τη φθινοπωρινή βροχή - Φωτογραφία

Ένα σπάνιο θέαμα στην Αλυκή Λάρνακας: Μαγευτική αντανάκλαση μετά τη φθινοπωρινή βροχή - Φωτογραφία

  •  10.10.2025 - 09:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα