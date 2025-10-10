Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

 10.10.2025 - 14:46
VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να κινούνται πεζοί προς τον βορρά της Γάζας, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας. Οι σκηνές εκτυλίσσονται σε μια περιοχή που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τους βομβαρδισμούς των τελευταίων μηνών.

Η έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχε ωθήσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της περιοχής.

Με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ το μεσημέρι, εκπρόσωπος των IDF ανάρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η μετακίνηση από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας επιτρέπεται μέσω των οδών Αλ Ρασίντ και Σαλάχ αλ Ντιν».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων
VIDEO: Σκηνή τρόμου σε κυπριακό φαράγγι - Φίνα… θηρίο έπεσε μπροστά στα μάτια εξερευνητών - «Προσπαθούμε να σώσουμε κεφάλια»
Χώρισε νεαρή Κύπρια τραγουδίστρια - Τα... προξενιά που προσπαθεί να της κάνει η γιαγιά της
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση
Θλίψη για τον θάνατο της Ευδοκίας Καζαμία: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες
Χαμός με τη Μικαέλλα από την Κύπρο στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 εμφανισιακά το ραντεβού της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Μπλόκο» της Βρετανίας στην Google - Νέοι κανονισμοί από την Αρχή Ανταγωνισμού

 10.10.2025 - 14:30
Επόμενο άρθρο

Γαλλία: Αναμένεται ανακοίνωση για νέο Πρωθυπουργό από τον Μακρόν

 10.10.2025 - 14:51
Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Μια σημαντική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας σηματοδοτεί η σημερινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των αποφάσεων 302 και 303/2025 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με τις οποίες μεταβιβάζονται στον ΑΔΜΗΕ η Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και η Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, που μέχρι σήμερα ανήκαν στην εταιρεία EuroAsia Interconnector.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

  •  10.10.2025 - 14:20
Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

  •  10.10.2025 - 15:59
Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

  •  10.10.2025 - 15:07
Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

  •  10.10.2025 - 15:28
«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

  •  10.10.2025 - 15:24
VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

  •  10.10.2025 - 14:46
Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

  •  10.10.2025 - 12:57
Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 15:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα