VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

Η έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχε ωθήσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της περιοχής.

Με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ το μεσημέρι, εκπρόσωπος των IDF ανάρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η μετακίνηση από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας επιτρέπεται μέσω των οδών Αλ Ρασίντ και Σαλάχ αλ Ντιν».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr