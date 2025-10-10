VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector
Μια σημαντική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας σηματοδοτεί η σημερινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των αποφάσεων 302 και 303/2025 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με τις οποίες μεταβιβάζονται στον ΑΔΜΗΕ η Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και η Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, που μέχρι σήμερα ανήκαν στην εταιρεία EuroAsia Interconnector.