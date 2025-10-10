Ecommbx
«Μπλόκο» της Βρετανίας στην Google - Νέοι κανονισμοί από την Αρχή Ανταγωνισμού

 10.10.2025 - 14:30
Η βρετανική αρχή ανταγωνισμού άνοιξε την Παρασκευή (10/10) τον δρόμο, για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας της Google στην online αναζήτηση, με αυστηρότερες ρυθμίσεις, βάσει των νέων στοχευμένων μέτρων που επικεντρώνονται στους τεχνολογικούς γίγαντες. Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA), μετά από έρευνα εννέα μηνών, ανακοίνωσε ότι χαρακτηρίζει την Google ως «στρατηγική αγορά» (Strategic Market Status- SMS), κάτι που σημαίνει ότι θα την υποβάλλει σε ειδικές απαιτήσεις.

«Διαπιστώσαμε ότι η Google διατηρεί στρατηγική θέση στον τομέα της αναζήτησης και της διαφήμισης μέσω αναζήτησης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Will Hayter, εκτελεστικός διευθυντής ψηφιακών αγορών στην CMA.

Ένας παρόμοιος νόμος περί ανταγωνισμού τεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Νόμος περί Ψηφιακών Αγορών (DMA), ενέχει τη δυνατότητα επιβολής σοβαρών οικονομικών κυρώσεων.

Η CMA σχεδιάζει να ξεκινήσει, εντός του έτους, διαβούλευση για να καθορίσει τους κανόνες που θα επιβάλει στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα.

Η Google προειδοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο κατά των «υπερβολικά επαχθών κανονισμών» και το προέτρεψε να μάθει από τα «αρνητικά αποτελέσματα που παρατηρούνται σε άλλες δικαιοδοσίες», αναφερόμενη στην DMA της ΕΕ.

«Πολλές από τις ιδέες για παρεμβάσεις που έχουν προκύψει σε αυτή τη διαδικασία θα εμπόδιζαν την καινοτομία και την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Oliver Bethell, ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού της Google.

«Σημαντική» δύναμη

Η Google πρόσθεσε την Παρασκευή ότι η δυσμενής ρύθμιση θα μπορούσε να επιβραδύνει την κυκλοφορία νέων προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Η εταιρεία τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων λιρών (6,6 δισεκατομμύρια δολάρια) στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα δύο χρόνια για να βοηθήσει στην ενίσχυση της προσπάθειας τεχνητής νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόσβαση στα πιο πρόσφατα προϊόντα και υπηρεσίες πριν από άλλες χώρες, επειδή μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τους δαπανηρούς περιορισμούς σε δημοφιλείς υπηρεσίες», δήλωσε ο Bethell.

Η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google δεν συμπεριλήφθηκε στον χαρακτηρισμό, αλλά θα τεθεί υπό αναθεώρηση.

Ωστόσο, οι άλλες λειτουργίες αναζήτησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα συμπεριληφθούν στο νέο καθεστώς.

Η CMA της Βρετανίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο την έρευνά της σχετικά με την κυρίαρχη θέση της Google στην αγορά μηχανών αναζήτησης και τις επιπτώσεις της στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Κατέληξε την Παρασκευή ότι η Google έχει «ουσιαστική και εδραιωμένη δύναμη στην αγορά».

Η μηχανή αναζήτησης Google αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% των διαδικτυακών αναζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή.

Η CMA πρόσθεσε ότι περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο βασίζονται στις διαφημίσεις αναζήτησης της Google για να προσεγγίσουν πελάτες.

«Για τις επιχειρήσεις, ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στη γενική αναζήτηση θα βοηθούσε στη μείωση του κόστους των διαφημίσεων αναζήτησης, οδηγώντας με τη σειρά του σε χαμηλότερες τιμές σε ολόκληρη την οικονομία», δήλωσε η CMA.

Η Google, μαζί με την Apple, αντιμετωπίζει επίσης έρευνα για να διαπιστωθεί εάν θα της δοθεί ο χαρακτηρισμός SMS για κυριαρχία στην αγορά κινητών συσκευών.

 

