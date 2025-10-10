Γαλλία: Αναμένεται ανακοίνωση για νέο Πρωθυπουργό από τον Μακρόν

Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η προγραμματισμένη για τις 15:30 (ώρα Κύπρου) συνάντηση του Γαλλου Προέδρου με τους εκπροσώπους των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, εξαιρουμένων του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν και της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λυκ Μελανσόν, που κατήγγειλαν την πραγματοποίηση της.

Σύμφωνα με μία λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το Ελιζέ η συνάντηση «θα πρέπει να αποτελέσει μία στιγμή συλλογικής ευθύνης». Οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, που ανήκουν στην αντιπολίτευση και θα είναι παρόντες στη συνάντηση, ανακοίνωσαν ότι προηγουμένως θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιθανά ονόματα από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά και εκτός αυτών (βλ. κυβέρνηση τεχνοκρατών) πάνε και έρχονται, με τα κόμματα της αριστεράς να έχουν ξεκαθαρίσει ότι για να εγγυηθούν μία βιώσιμη πολιτικά κυβέρνηση θα πρέπει να έχει Πρωθυπουργό προερχόμενο από τους κόλπους της, ο οποίος θα θέσει εκ νέου επί τάπητος το συνταξιοδοτικό ζήτημα.

Από την άλλη, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που προς το παρόν είναι συμπολιτευόμενο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα επαναδιαμόρφωσης των ρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί για το ασφαλιστικό.

Τις τελικές αποφάσεις επί του ζητήματος θα τις λάβει η Εθνοσυνέλευση, στο πλαίσιο της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Η στήριξη των δύο πολιτικών χώρων θεωρείται ωστόσο λίγο - πολύ απαραίτητη για τον σχηματισμό μίας βιώσιμης πολιτικά Κυβέρνησης, δηλαδή μίας Κυβέρνησης που δεν θα κινδυνεύει να πέσει από πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση.