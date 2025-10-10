Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

Φιλοξενούμενος στην τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε Μέρα», ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος υπέμνησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία μόλις δύο κράτη είναι εκτός ΝΑΤΟ.

Η Κύπρος, είπε, συμμετέχει ωστόσο στην Νέα Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις αποφάσεις για Κοινή Άμυνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε πρόσφατα στην Κοπεγχάγη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» ότι κλιμάκιο του υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, ενώ έχει ήδη αποσταλεί κατάλογος με συγκεκριμένα οπλικά συστήματα για τα οποία ενδιαφέρεται η Κύπρος.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι οι αμερικανοί ειδικοί αρχίζουν υψηλού κόστους μελέτη για αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης της Πάφου, ενώ τα έξοδα αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι ΗΠΑ όπως είπε ο κύριος Παπαδόπουλος.

