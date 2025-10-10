Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

 10.10.2025 - 15:07
Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

Παρωχημένα, πλέον, τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα σχολίασε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «θα παίξει σημαντικό ρόλο» στις αποφάσεις που θα ληφθούν για την διαμόρφωση της μελλοντικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ.

Φιλοξενούμενος στην τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε Μέρα», ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος υπέμνησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία μόλις δύο κράτη είναι εκτός ΝΑΤΟ.

Η Κύπρος, είπε, συμμετέχει ωστόσο στην Νέα Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις αποφάσεις για Κοινή Άμυνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε πρόσφατα στην Κοπεγχάγη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» ότι κλιμάκιο του υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, ενώ έχει ήδη αποσταλεί κατάλογος με συγκεκριμένα οπλικά συστήματα για τα οποία ενδιαφέρεται η Κύπρος.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι οι αμερικανοί ειδικοί αρχίζουν υψηλού κόστους μελέτη για αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης της Πάφου, ενώ τα έξοδα αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι ΗΠΑ όπως είπε ο κύριος Παπαδόπουλος.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων
VIDEO: Σκηνή τρόμου σε κυπριακό φαράγγι - Φίνα… θηρίο έπεσε μπροστά στα μάτια εξερευνητών - «Προσπαθούμε να σώσουμε κεφάλια»
Χώρισε νεαρή Κύπρια τραγουδίστρια - Τα... προξενιά που προσπαθεί να της κάνει η γιαγιά της
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση
Θλίψη για τον θάνατο της Ευδοκίας Καζαμία: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες
Χαμός με τη Μικαέλλα από την Κύπρο στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 εμφανισιακά το ραντεβού της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γαλλία: Αναμένεται ανακοίνωση για νέο Πρωθυπουργό από τον Μακρόν

 10.10.2025 - 14:51
Επόμενο άρθρο

«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

 10.10.2025 - 15:24
Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Μια σημαντική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας σηματοδοτεί η σημερινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των αποφάσεων 302 και 303/2025 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με τις οποίες μεταβιβάζονται στον ΑΔΜΗΕ η Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και η Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, που μέχρι σήμερα ανήκαν στην εταιρεία EuroAsia Interconnector.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

  •  10.10.2025 - 14:20
Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

  •  10.10.2025 - 15:59
Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

  •  10.10.2025 - 15:07
Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

  •  10.10.2025 - 15:28
«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

  •  10.10.2025 - 15:24
VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

VIDEO: Πίσω στη Γάζα «ποτάμια» Παλαιστινίων μετά την εκεχειρία - Δείτε πλάνα από τη μαζική επιστροφή τους

  •  10.10.2025 - 14:46
Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

  •  10.10.2025 - 12:57
Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 15:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα