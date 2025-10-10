«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»
10.10.2025 - 15:24
Σε αγωγή κατά του Ανδρέα Χασαπόπουλου προχωρά το μέλος του «Άλματος», Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σχετικά με τις δηλώσεις για εμπλοκή ατόμων στο Κίνημα, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι «διεφθαρμένα» και «θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή».
Κληθείς να απαντήσει στην εκπομπή του Omega «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» αν θα προχωρήσει σε αγωγή εναντίον του κ. Χασαπόπουλου, ο κ. Χριστοφίδης απάντησε «προφανώς», τονίζοντας ότι «ο κ. Χασαπόπουλος σε αναρτήσεις του στο Twitter και στο Facebook, έχει γράψει πολλά πράγματα ονομαστικά. Για κακή του τύχη τα αντέγραφα όλα».
Συνεχίζοντας ο κ. Χριστοφίδης δήλωσε ότι «έχω τον φάκελο, θα προχωρήσω σε αγωγή και θα πάω μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος ότι και οι συνάδελφοι μου, οι υπόλοιποι 9 θα κάνουν το ίδιο πράγμα γιατί τέτοια φαινόμενα πρέπει να τελειώνουν μία για πάντα».
Παράλληλα, το μέλος του Άλματος είπε πως «δεν είναι κακό αν κάποιος κατέβηκε με ένα κόμμα πριν 5-10 χρόνια και σήμερα κατεβαίνει με ένα κίνημα της ίδιας φιλοσοφίας».
«Ο κ. Χασαπόπουλος δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής με τους Οικολόγους πριν από μερικά χρόνια;», διερωτήθηκε ο κ. Χριστοφίδης υπογραμμίζοντας ότι «ποιο είναι το πρόβλημα; Το ξέχασε αυτό; Καταλαβαίνω την πικρία του επειδή δεν εγκρίθηκε να είναι υποψήφιος βουλευτής από το Κίνημα και πολύ σωστά δεν εγκρίθηκε».
