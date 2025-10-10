«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

Κληθείς να απαντήσει στην εκπομπή του Omega «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» αν θα προχωρήσει σε αγωγή εναντίον του κ. Χασαπόπουλου, ο κ. Χριστοφίδης απάντησε «προφανώς», τονίζοντας ότι «ο κ. Χασαπόπουλος σε αναρτήσεις του στο Twitter και στο Facebook, έχει γράψει πολλά πράγματα ονομαστικά. Για κακή του τύχη τα αντέγραφα όλα».

Συνεχίζοντας ο κ. Χριστοφίδης δήλωσε ότι «έχω τον φάκελο, θα προχωρήσω σε αγωγή και θα πάω μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος ότι και οι συνάδελφοι μου, οι υπόλοιποι 9 θα κάνουν το ίδιο πράγμα γιατί τέτοια φαινόμενα πρέπει να τελειώνουν μία για πάντα».

Παράλληλα, το μέλος του Άλματος είπε πως «δεν είναι κακό αν κάποιος κατέβηκε με ένα κόμμα πριν 5-10 χρόνια και σήμερα κατεβαίνει με ένα κίνημα της ίδιας φιλοσοφίας».

«Ο κ. Χασαπόπουλος δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής με τους Οικολόγους πριν από μερικά χρόνια;», διερωτήθηκε ο κ. Χριστοφίδης υπογραμμίζοντας ότι «ποιο είναι το πρόβλημα; Το ξέχασε αυτό; Καταλαβαίνω την πικρία του επειδή δεν εγκρίθηκε να είναι υποψήφιος βουλευτής από το Κίνημα και πολύ σωστά δεν εγκρίθηκε».

Δείτε το απόσπασμα: