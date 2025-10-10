Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

 10.10.2025 - 15:24
«Φουντώνει» η διαμάχη: Προχωρά με αγωγή κατά Χασαπόπουλου ο Χριστοφίδης - «Θα πάω μέχρι το τέλος»

Σε αγωγή κατά του Ανδρέα Χασαπόπουλου προχωρά το μέλος του «Άλματος», Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σχετικά με τις δηλώσεις για εμπλοκή ατόμων στο Κίνημα, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι «διεφθαρμένα» και «θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή».

Κληθείς να απαντήσει στην εκπομπή του Omega «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» αν θα προχωρήσει σε αγωγή εναντίον του κ. Χασαπόπουλου, ο κ. Χριστοφίδης απάντησε «προφανώς», τονίζοντας ότι «ο κ. Χασαπόπουλος σε αναρτήσεις του στο Twitter και στο Facebook, έχει γράψει πολλά πράγματα ονομαστικά. Για κακή του τύχη τα αντέγραφα όλα».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου - Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη - «Κρύβεται, φοβάται»

Συνεχίζοντας ο κ. Χριστοφίδης δήλωσε ότι «έχω τον φάκελο, θα προχωρήσω σε αγωγή και θα πάω μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος ότι και οι συνάδελφοι μου, οι υπόλοιποι 9 θα κάνουν το ίδιο πράγμα γιατί τέτοια φαινόμενα πρέπει να τελειώνουν μία για πάντα».

Παράλληλα, το μέλος του Άλματος είπε πως «δεν είναι κακό αν κάποιος κατέβηκε με ένα κόμμα πριν 5-10 χρόνια και σήμερα κατεβαίνει με ένα κίνημα της ίδιας φιλοσοφίας».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

«Ο κ. Χασαπόπουλος δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής με τους Οικολόγους πριν από μερικά χρόνια;», διερωτήθηκε ο κ. Χριστοφίδης υπογραμμίζοντας ότι «ποιο είναι το πρόβλημα; Το ξέχασε αυτό; Καταλαβαίνω την πικρία του επειδή δεν εγκρίθηκε να είναι υποψήφιος βουλευτής από το Κίνημα και πολύ σωστά δεν εγκρίθηκε».

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Παρωχημένα τα αντί-ΝΑΤΟϊκά συνθήματα - Σημαντικός ο ρόλος της κυπριακής Προεδρίας

 10.10.2025 - 15:07
Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

 10.10.2025 - 15:28
Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Μια σημαντική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας σηματοδοτεί η σημερινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των αποφάσεων 302 και 303/2025 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με τις οποίες μεταβιβάζονται στον ΑΔΜΗΕ η Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και η Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, που μέχρι σήμερα ανήκαν στην εταιρεία EuroAsia Interconnector.

