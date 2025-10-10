Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

Η επόμενη δικάσιμος, για τις τελικές αγορεύσεις Κατηγορούσας αρχής και συνηγόρων, έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13/10/2025 στις 11:00 π.μ. Η δικηγόρος της Δημοκρατίας, Χάρις Καραολίδου, αιτήθηκε από το Δικαστήριο χρόνο τριών ημερών, ώστε να μελετήσει την απόφαση του Δικαστηρίου και να εξετάσει κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να προβεί στη λήψη άλλου μέτρου ή σε άλλο διαδικαστικό διάβημα, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αντικρουστικής μαρτυρίας ή επανακλήτευσης μάρτυρα.

Εξάλλου, η κ. Καραολίδου ανέφερε ότι ταυτίζεται με την άποψη της μειοψηφίας του Δικαστηρίου αναφορικά με το τεκμήριο 96, εκφράζοντας τη θέση ότι αυτή η μαρτυρία θα προσδώσει πληρότητα στην προσπάθεια της απόδοσης δικαιοσύνης. Εν τέλει, το Δικαστήριο αποφάσισε να μη δοθεί περαιτέρω αναβολή στη συνέχιση της διαδικασίας.

Κατά την ανάγνωση της απόφασης σε σχέση με το αίτημα αντεξέτασης του κ. Πιττάτζη, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου σημείωσε ότι η Κατηγορούσα αρχή είχε εκφράσει την πρόθεση αντεξέτασης αναφορικά με τεκμήρια (ηλεκτρονικά μηνύματα, emails) που κατατέθηκαν στο πλαίσιο μαρτυρίας που παρουσίασε η υπεράσπιση τον περασμένο Ιούλιο. Για την Κατηγορούσα αρχή, όπως ανέφερε το Δικαστήριο, η αντεξέταση του κ. Πιττάτζη θεωρήθηκε «μονόδρομος» για την ορθή απονομή δικαιοσύνης.

Ενστάσεις διατύπωσαν για το αίτημα της Κατηγορούσας αρχής οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων, Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάννη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι επιδίωξη της Κατηγορούσας αρχής είναι να παρουσιαστεί συμπληρωματικό τεκμήριο ως κανονικό, καθώς και να ενδυναμώσει τη θέση της. Σημείωσαν, δε, ότι με την παρουσίαση των τεκμηρίων στο πλαίσιο μαρτυρίας, η υπεράσπιση προσπάθησε να αναπληρώσει κενά στην αστυνομική διερεύνηση.

Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι αίτημα αντεξέτασης μπορεί να εγκριθεί εφόσον αυτή κριθεί ως εύλογη ή/και αναγκαία για την απονομή δικαιοσύνης. Αναφορικά με το συγκεκριμένο αίτημα της Κατηγορούσας αρχής, είπε ότι είναι ασαφές και ότι δεν έχει προσδιοριστεί το πλαίσιο της επιδιωκόμενης αντεξέτασης, προσθέτοντας ότι δεν παρουσιάστηκε από την Κατηγορούσα αρχή με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί η αντεξέταση για την υποστήριξη της θέσης της. Κατ’ επέκταση, το αίτημα απορρίφθηκε.

Το Δικαστήριο έθεσε, επίσης, ζήτημα λόγω του ότι ο κ. Πιττάτζης ήταν ένας εκ των κατηγορουμένων στην έναρξη της διαδικασίας. Εξήγησε ότι από μόνο του το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο για απόρριψη του αιτήματος αντεξέτασης, όμως το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε των κατηγοριών, χωρίς να δικαστεί, εγείρει ζήτημα και ότι με έγκριση του αιτήματος αντεξέτασής του, υπάρχει «κίνδυνος εκτροχιασμού» της διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ