ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

 10.10.2025 - 12:57
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με δύο σοβαρές υποθέσεις που αφορούν τις Κεντρικές Φυλακές, επιβεβαιώνοντας ότι έχει γίνει δέκτης αιτημάτων για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Οι υποθέσεις σχετίζονται, αφενός, με την καταγγελία βιασμού εντός των Φυλακών και, αφετέρου, με τα έγγραφα που εντοπίστηκαν εκτός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η Νομική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά της είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων, η πλήρης διερεύνηση κάθε πτυχής των υποθέσεων και η προστασία της ακεραιότητας των μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών. Παράλληλα, τονίζει πως ενεργεί με υπευθυνότητα και φειδώ, δίνοντας οδηγίες προς τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί όλα τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιόν της, πριν προχωρήσει σε οριστικές αποφάσεις.

Αυτούσια η Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση με υποθέσεις που σχετίζονται με τις Κεντρικές Φυλακές:

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έγινε δέκτης αιτημάτων για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε δύο σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις Κεντρικές Φυλακές, ενώ είναι σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο που διεξάγεται από την Αστυνομία. Οι υποθέσεις αφορούν στην καταγγελία βιασμού εντός των Φυλακών και τα έγγραφα που εντοπίστηκαν εκτός Φυλακών.

Πρώτιστο καθήκον της Νομικής Υπηρεσίας σε όλες τις υποθέσεις, όπως και στις παρούσες, είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων τόσο των υπόπτων όσο και των θυμάτων εκεί και όπου υπάρχουν, η επέκταση των ανακριτικών ενεργειών σε όλες τις πτυχές που θα πρέπει να διερευνηθούν και προς όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, αλλά και η προστασία τυχόν μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών.

Σε σχέση με την καταγγελία για βιασμό στις Φυλακές, έχουμε παραλάβει επιστολές από τη δικηγόρο του θύματος με ημερομηνίες 26.9.2025, 2.10.2025, 8.10.2025 και 9.10.2025, στις οποίες η Νομική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε τόσο με απαντητικές επιστολές προς τη δικηγόρο με ημερομηνίες 2.10.2025, 3.10.2025 και 9.10.2025 αντίστοιχα όσο και με την παροχή οδηγιών προς την Αστυνομία και τη Διεύθυνση των Φυλακών για συγκεκριμένες ενέργειες.

Σε σχέση με την υπόθεση των εγγράφων, αυτή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διερεύνησης. Όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον μας, περιλαμβανομένων και των όσων παραδόθηκαν από τους δικηγόρους, είναι υπό αξιολόγηση και όταν ληφθούν αποφάσεις θα δημοσιοποιηθούν.

Τονίζουμε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αν και, ένεκα του ρόλου της, είναι φειδωλή στις τοποθετήσεις της, είναι παρούσα, ενεργεί με υπευθυνότητα και αξιολογεί οτιδήποτε είναι ενώπιον της, λαμβάνοντας αποφάσεις έχοντας πρώτιστα κατά νου την προστασία των διαδικασιών, ώστε, εάν και εφόσον αποφασιστεί η ποινική δίωξη, να είναι διαθέσιμη η καλύτερη δυνατή μαρτυρία.

