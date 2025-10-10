Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΈφαγε 3 κιλά ζελεδάκια και κατέληξε στην εντατική: Η σπάνια πάθηση που του προκάλεσαν
LIKE ONLINE

Έφαγε 3 κιλά ζελεδάκια και κατέληξε στην εντατική: Η σπάνια πάθηση που του προκάλεσαν

 10.10.2025 - 12:55
Έφαγε 3 κιλά ζελεδάκια και κατέληξε στην εντατική: Η σπάνια πάθηση που του προκάλεσαν

Άνδρας χρειάστηκε να διακομισθεί σε νοσοκομείο αφού κατανάλωσε τρία κιλά ζελεδάκια μέσα σε τρεις μέρες.

Ο Νέιθαν Ρίμινγκτον, οδηγός φορτηγού απ' το Γιορκσάιρ, παρήγγειλε δοχείο τριών κιλών με ζελεδάκια απ' την Amazon, που έφταναν τις 10.461 θερμίδες. Κατάφερε να τα καταναλώσει μέσα σε τρεις μέρες και αφού άρχισε να εμφανίζει σοβαρά σωματικά συμπτώματα, πήγε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μεταφέρθηκε στα επείγοντα με έντονο κοιλόπονο, εφίδρωση, υψηλή αρτηριακή πίεση και κρύο ιδρώτα. Οι γιατροί θεώρησαν πως πάσχει από τροφική δηλητηρίαση, αλλά οι περεταίρω εξετάσεις αποκάλυψαν τα ασυνήθιστα επίπεδα ζελατίνης στο πεπτικό του σύστημα. Αφού πραγματοποίησε όλες του τις εξετάσεις, ο Νέιθαν διαγνώστηκε με οξεία εκκολπωματίτιδα.

Τι είναι η οξεία εκκολπωματίτιδα που προκάλεσαν τα... ζελεδάκια

Η εκκολπωματίτιδα είναι μια πάθηση κατά την οποία σχηματίζονται μικρές προεξοχές, που ονομάζονται εκκολπώματα, στο τοίχωμα του παχέος εντέρου, προκαλώντας μόλυνση ή και φλεγμονή. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ορισμένων συστατικών, όπως η ζελατίνη που περιέχεται άφθονη στα ζελεδάκια, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κένωσης του εντέρου και της εντερικής απόφραξης. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός, ρίγη, δυσπεψία και έμετος.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι ο επίμονος και έντονος κοιλιακός πόνος κάτω αριστερά. Αυτός ο πόνος είναι σαφώς διαφορετικός από μία τυπική δυσπεψία ή δυσκοιλιότητα, αφού συνήθως διαρκεί πάνω από μία μέρα και σταδιακά επιδεινώνεται.


Μερικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αιματηρά ή γεμάτα βλέννα κόπρανα και εάν τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά, υπάρχει κίνδυνος διάτρησης του παχέος εντέρου, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε περιτονίτιδα.

Στην περίπτωση του Ρίμινγκτον, οι γιατροί σταμάτησαν αμέσως κάθε λήψη από το στόμα και ξεκίνησαν ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στην εντατική με υψηλό πυρετό και έντονο κοιλιακό άλγος. Ευτυχώς, ανάρρωσε πλήρως, αλλά πιθανότατα θα κάνει να καταναλώσει ζελεδάκια... αρκετό καιρό.


Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων
VIDEO: Σκηνή τρόμου σε κυπριακό φαράγγι - Φίνα… θηρίο έπεσε μπροστά στα μάτια εξερευνητών - «Προσπαθούμε να σώσουμε κεφάλια»
Φωτιά από… κερί στη Λευκωσία – Ένοικος τραυματίστηκε προσπαθώντας να τη σβήσει
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση
Χαμός με τη Μικαέλλα από την Κύπρο στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 εμφανισιακά το ραντεβού της
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες
Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

 10.10.2025 - 12:37
Επόμενο άρθρο

Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

 10.10.2025 - 12:57
Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Σε ισχύ τέθηκε η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς, τα στρατεύματα είχαν αναδιαταχθεί στην συμφωνηθείσα αρχική γραμμή αποχώρησης, αφού το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία χθες το βράδυ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

  •  10.10.2025 - 12:37
«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου - Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη - «Κρύβεται, φοβάται»

«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου - Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη - «Κρύβεται, φοβάται»

  •  10.10.2025 - 11:03
VIDEO: Drone «σχεδίασε» την σημαία της Τουρκίας στο FIR Λευκωσίας - Προκάλεσε αντιδράσεις

VIDEO: Drone «σχεδίασε» την σημαία της Τουρκίας στο FIR Λευκωσίας - Προκάλεσε αντιδράσεις

  •  10.10.2025 - 11:35
Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

  •  10.10.2025 - 12:57
VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

  •  10.10.2025 - 11:15
Μπήκαν με τα αυτοκίνητα μέσα στην Αλυκή Λάρνακας – Βαρύ το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε

Μπήκαν με τα αυτοκίνητα μέσα στην Αλυκή Λάρνακας – Βαρύ το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε

  •  10.10.2025 - 11:31
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 10:22
Νόμπελ Ειρήνης 2025: Απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

  •  10.10.2025 - 12:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα