ΔΙΕΘΝΗ

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

 10.10.2025 - 12:37
Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Σε ισχύ τέθηκε η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς, τα στρατεύματα είχαν αναδιαταχθεί στην συμφωνηθείσα αρχική γραμμή αποχώρησης, αφού το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία χθες το βράδυ.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει: «Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Από τις 12:00, τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων. Στρατεύματα των IDF στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή».

Η κατάπαυση του πυρός έπρεπε να τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών μετά την έγκριση από τις δύο πλευρές. Κατόπιν τούτου, η Χαμάς έχει 72 ώρες για να παραδώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους, νεκρούς ή ζωντανούς, στο Ισραήλ μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης. Αυτό το βήμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή ή τη Δευτέρα και θα ακολουθήσει η απελευθέρωση 1.950 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

«Πράσινο φως» από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ

Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Ισραήλ επικύρωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής την εκεχειρία με τη Χαμάς, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί εντός 72 ωρών από την αναστολή των εχθροπραξιών.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία περίπου 24 ώρες, αφότου οι μεσολαβητές την ανακοίνωσαν. Προβλέπει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και την έναρξη σταδιακής αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

 

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, των ζωντανών και των νεκρών» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

