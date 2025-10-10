Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

Σε ανάρτηση του αναφέρει πως «καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται» ενώ απαντά σε 2 κατηγορίες.

Αυτούσια η ανάρτηση του:

«Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.

Ηγεσίες και στελέχη κομμάτων, ιδιαιτέρως αυτών που κυβέρνησαν ή κυβερνούν τη χώρα, με κάλεσαν να απαντήσω σε δύο εις βάρος μου κατηγορίες, επί τη βάσει αόριστων και ατεκμηρίωτων αναφορών. Συγκεκριμένα:

Πρώτη κατηγορία: Στην ηγεσία του Κινήματος υπάρχουν διεφθαρμένοι. Σε αυτό απαντήσαμε χθες με την ανακοίνωσή μας. Επανέρχομαι. Η ανοχή μου σε κρούσματα διαφθοράς είναι απολύτως μηδενική. Δεν είχα και δεν έχω ενώπιον μου κανένα στοιχείο που θα καταδείκνυε ότι οποιοσδήποτε από την ηγεσία του Κινήματος δεν είναι άμεμπτος. Αν για τα μέλη της ηγεσίας ή για οποιοδήποτε άλλο, φίλο, ή υποστηρικτή, υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να τεκμηριώσουν αδικήματα διαφθοράς ή κατάχρηση εξουσίας, ο κατέχων τα στοιχεία θα πρέπει να τα δώσει στις αρμόδιες αρχές. Τονίζω ξανά: Η ηγεσία του Άλματος είναι ΚΑΘΑΡΗ ΣΑΝ ΧΙΟΝΙ.

Δεύτερη κατηγορία: Βρισκόμουν πίσω από, και είχα παρεμβατικό ρόλο στη, διαχείριση της ιστοσελίδας Ομάδα κατά της Διαφθοράς, στο Facebook, η οποία με στήριξε (με άλλο όνομα) όσο ήμουν Γενικός Ελεγκτής, και, στη συνέχεια, στήριξε και το Άλμα. Γι’ αυτή την κατηγορία τοποθετήθηκε χθες στο ΡΙΚ και σήμερα στο OMEGA ο ίδιος ο διαχειριστής της σελίδας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση είχα με την ιστοσελίδα, ούτε είχα ποτέ λόγο στο περιεχόμενό της. Για όποιον αμφιβάλλει, εδώ είναι η πρώτη σχετική δήλωσή του (στο ΡΙΚ). Στα σχόλια ακολουθεί η δεύτερη δήλωση (στο OMEGA).

Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς απόπειρες να πληγεί κάτι που δεν ελέγχουν, δηλαδή ένα κίνημα που γεννήθηκε έξω από τα γραφεία τους, μέσα από την κοινωνία. Η δημοσκοπική μας δυναμική τους τρομοκρατεί. Γνωρίζουν ότι η κοινωνία έχει αγκαλιάσει το Άλμα. Επιτίθενται επειδή φοβούνται εσάς – την αποφασιστικότητά σας να αλλάξετε την Κύπρο. Μην τους κάνετε τη χάρη. Μην πιστεύετε τις διαβολές και τις συκοφαντίες. Μια άλλη Κύπρος είναι εφικτή».