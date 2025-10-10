Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

 10.10.2025 - 18:05
ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

Ξενίζει γενικότερα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σύμφωνα με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

Η νέα ανακοίνωση-απάντηση του κόμματος της Δεξιάς.

Ξενίζει που ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν ζητά πλήρη διερεύνηση των αποκαλύψεων του κ. Χασαπόπουλου, του πλέον έμπιστου συνεργάτη του, αλλά δίνει ο ίδιος πιστοποιητικό αθωότητας. Στο παρελθόν θα το ζητούσε πρώτος και με βαρύγδουπες δηλώσεις.

Ξενίζει που ζητά στοιχεία και αποδείξεις εκ των προτέρων, όταν ο ίδιος διαπόμπευε συμπολίτες μας που τελικά ήταν αθώοι.

Ξενίζει που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών πως δεν έχει σχέση με μια ιστοσελίδα που τον υποστήριζε. Πότε διαχώρισε τη θέση του στο παρελθόν όταν γίνονταν αήθεις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους;

Ξενίζει που δεν απαντά κατά πόσο εισήγαγε κριτήρια αποκλεισμού για υποψήφιους του κινήματός του, για να ευνοήσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι αντιλαμβάνεται τη Δημοκρατία; Να είναι ο εις και μόνος και να αποφασίζει;

Ξενίζει που δεν απαντά αν έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου; Γιατί το αποκρύβει από τους πολίτες; Έτσι υπηρετεί τη διαφάνεια και την αλήθεια;

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία, τουλάχιστον ας μην την επικαλείται για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, θα πλαισιώνει εκτός απροόπτου ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στις χωριστές συναντήσεις που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες.

