ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι κι αν τα Χριστούγεννα δεν ήρθαν ακόμη; Στη Λεμεσό ετοιμάζονται για το καρναβάλι – Πότε ανοίγουν οι συμμετοχές

 10.10.2025 - 18:23
Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 2.00 μ.μ. θα δέχεται συμμετοχές για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026. Η τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής είναι η Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι τις 1.00μ.μ.

Όσα άτομα θέλουν να συμμετάσχουν με άρμα ή ομάδα πεζών στη Μεγάλη Παρέλαση, θα πρέπει να περάσουν απαραιτήτως από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Ανδρέου 253 (τηλ. 25745919) για συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση όσον αφορά στους φετινούς όρους και κανονισμούς.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι δεν δέχεται δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς.

Την πρώτη μέρα δήλωσης συμμετοχής Τρίτη 11 Νοεμβρίου δικαιούνται να δηλώσουν όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση του 2025 και τήρησαν όλους τους κανονισμούς.

Όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση του 2025 και παράβηκαν τους κανονισμούς, καθώς και οι νέοι συμμετέχοντες, θα δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι δεν θα δέχεται συμμετοχές με αθλητικά ή άλλα θέματα που οι στολές τους είναι ένα απλό παντελονάκι γυμναστικής με ένα φανελάκι.

