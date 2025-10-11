Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Πάτε 5 λεπτά περπάτημα και νομίζετε ότι θα χάσετε κιλά; Πού βοηθάει ένα «σνακ άσκησης» και πώς να είναι αποτελεσματικό

 11.10.2025 - 07:54
Πάτε 5 λεπτά περπάτημα και νομίζετε ότι θα χάσετε κιλά; Πού βοηθάει ένα «σνακ άσκησης» και πώς να είναι αποτελεσματικό

Οι σύντομες «εκρήξεις» στοχευμένης δραστηριότητας — όπως το περπάτημα γύρω από το τετράγωνο ή η άρση μικρών βαρών — ίσως να αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους δυσκολεύονται να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους.

Οι μικρές αυτές «δόσεις» γυμναστικής φαίνεται επίσης να βελτιώνουν την καρδιακή και μυϊκή υγεία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Sports Medicine.

Τι ορίζεται ως ένα αποτελεσματικό «σνακ άσκησης»;

Για να καταλήξουν σε αυτά τα ευρήματα, οι ερευνητές μέτρησαν πώς οι σύντομες περίοδοι άσκησης — τις οποίες ονόμασαν «σνακ άσκησης» — επηρέαζαν την καρδιοαναπνευστική και μυϊκή ικανότητα, καθώς και την αρτηριακή πίεση και τη σωματική σύνθεση ενηλίκων που δεν ασκούνταν τακτικά.

Η ομάδα συγκέντρωσε δεδομένα από επτά τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν άτομα ηλικίας 18 έως 80 ετών. Στην μελέτη συμμετείχαν περισσότερα από 400 άτομα με καθιστική ζωή, εκ των οποίων περίπου το 70% ήταν γυναίκες.

Ως ένα αποτελεσματικό «σνακ άσκησης», ορίστηκε:

Μια περίοδος έντονης σωματικής δραστηριότητας που διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά.
Η δραστηριότητα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα, για τέσσερις έως 12 εβδομάδες.
Η άσκηση ήταν σύντομη και σκόπιμη, όπως το σκόπιμο ανέβασμα σκαλοπατιών.
Το ανέβασμα σκαλοπατιών ήταν πιο συνηθισμένο σε ενήλικες ηλικίας κάτω των 65 ετών, ενώ η άσκηση, συμπεριλαμβανομένου του τάι τσι, που ενδυνάμωνε τους μύες του κάτω μέρους του σώματος, ήταν πιο συνηθισμένη σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Πώς βοηθά η άσκηση σε δόσεις;

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, αυτές οι μικρές «εκρήξεις» στοχευμένης δραστηριότητας φάνηκαν να βελτιώνουν σημαντικά την καρδιοαναπνευστική ικανότητα σε ενήλικες ηλικίας κάτω των 65 ετών. Για τους ηλικιωμένους — 65 ετών και άνω — οι σύντομες ασκήσεις φάνηκαν να ενισχύουν σημαντικά τη μυϊκή αντοχή.

Οι συμμετέχοντες ήταν επίσης εξαιρετικά πιθανό να υιοθετήσουν αυτές τις μικρές περιόδους άσκησης — περίπου το 91% των ενηλίκων και το 83% των ηλικιωμένων συμμετείχαν τακτικά σε αυτές, χωρίς να τις παραλείπουν.

Σύντομη μεν, αποτελεσματική δε

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που είναι αδρανή να αξιοποιήσουν αυτές τις μικρές αλλαγές και να «χτίσουν» πάνω σε αυτές. «Εάν κάνετε το ίδιο σνακ, για το ίδιο χρονικό διάστημα, με την ίδια συχνότητα, το σώμα σας πιθανόν να το συνηθίσει» δηλώνουν.

«Το σώμα χρειάζεται μια πρόκληση και τα σνακ άσκησης μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για μια πιο δραστήρια καθημερινότητα» συμπληρώνουν, επισημαίνοντας ότι οι σύντομες προπονήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές αλλαγές στο σώμα που να διευκολύνουν την εντατικοποίηση των προπονήσεων μεταγενέστερα.

Πηγή: Vita.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

