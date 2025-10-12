Ecommbx
Χριστοδουλίδης – Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ: Συντονισμός ενόψει Συνόδου στην Αίγυπτο για τη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης – Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ: Συντονισμός ενόψει Συνόδου στην Αίγυπτο για τη Μέση Ανατολή

 12.10.2025 - 12:15
Χριστοδουλίδης – Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ: Συντονισμός ενόψει Συνόδου στην Αίγυπτο για τη Μέση Ανατολή

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχίαν, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, ενώ συζήτησαν και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας Κύπρου–ΗΑΕ, ιδιαίτερα σε ανθρωπιστικά ζητήματα και στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη συμφωνία, τονίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της και εξήρε τον ρόλο των ΗΑΕ στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η δήλωση του ΚΕ

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχίαν, στο πλαίσιο των επαφών του, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων, ιδιαίτερα υπό το φως της Συνόδου που θα συγκληθεί στην Αίγυπτο, όπου οι δύο ηγέτες θα συμμετέχουν.
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και τη δημιουργία συνθηκών διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.
 
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε τον υπεύθυνο και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις περιφερειακές εξελίξεις και στην προώθηση της ειρήνης και της συνύπαρξης στην ευρύτερη περιοχή.
 
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα ως προς την ανθρωπιστική διάσταση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει, σε στενό συντονισμό με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη διεθνή κοινότητα, στις συλλογικές προσπάθειες για ειρήνη, σταθερότητα και ανασυγκρότηση της περιοχής.

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έχοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα παρουσιάσει και που περιλαμβάνει τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της περιοχής.

