Slow Fade στη σχέση: Γιατί κάποιοι δεν λένε «τέλος» αλλά επιλέγουν την εκκωφαντική σιωπή

Μέχρι που ξαφνικά το παραμυθένιο σκηνικό αλλάζει: Από τις γλυκές κουβέντες και τα μηνύματα πάθους στις μονολεκτικές άχρωμες απαντήσεις. Μήπως, κάπου εκεί ανάμεσα, κρύβεται το λεγόμενο slow fade – η αργή εξασθένηση της σχέσης που μπορεί να πληγώσει περισσότερο από το απότομο ghosting;

«Tο slow fade είναι η σταδιακή μείωση της επικοινωνίας και της προσπάθειας σε μία σχέση. Ο σύντροφός σας γίνεται όλο και λιγότερο διαθέσιμος, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και γενικά αποστασιοποιείται, καθώς η… φλόγα φαίνεται να έχει σβήσει», όπως εξηγεί η ειδική στις σχέσεις και σεξολόγος Natassia Miller.

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η γλυκιά «καλημέρα» εξαφανίζεται από τα μηνύματά σας, οι βραδιές μαζί χάνουν τον ρομαντισμό τους και γενικά να νιώθετε πως κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που βιώνετε δεν είναι ghosting. Το ghosting είναι σαν να χτυπάει κάποιος την πόρτα απότομα, ενώ το slow fade είναι σαν να χαμηλώνει σταδιακά την ένταση της μουσικής μέχρι να μην ακούγεται τίποτα. Σύμφωνα με την Miller, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες. Αυτό, όπως εξηγούν οι ειδικοί προκαλεί μεγαλύτερο ψυχικό πόνο από το ξαφνικό ghosting.

«Το slow fade αφήνει τον άλλον να αναρωτιέται τι συμβαίνει, γιατί η απομάκρυνση γίνεται σε μικρά βήματα. Η αβεβαιότητα και η ψευδαίσθηση ελπίδας μπορούν να πονέσουν περισσότερο από το ξεκάθαρο τέλος» αναφέρει χαρακτηριστικά η ειδική στις σχέσεις Hayley Folk.

Γιατί επιλέγουν κάποιοι το Slow Fade;

Πολλοί στρέφονται στο slow fade γιατί είναι πιο «εύκολο» από το να πουν την αλήθεια. Όπως εξηγεί η Miller, «το slow fade συχνά προέρχεται από την αποφυγή σύγκρουσης και την δυσφορία στις δύσκολες συνομιλίες. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι ”πιο ευγενικό” από ένα άμεσο τέλος, αφήνοντας τον άλλο να το διαπιστώσει ο ίδιος χωρίς να νιώσει το άμεσο ”χτύπημα”».

Άλλοι, πάλι, υιοθετούν αυτή την τακτική, είτε γιατί επιθυμούν να έχουν «ανοιχτές» τις επιλογές τους, είτε επειδή απαιτείται λιγότερη συναισθηματική φόρτιση.

Είναι ηθικό;

Παρόλο που μπορεί να φαίνεται μία διαδικασία πιο διακριτική από την άμεση απόρριψη, το slow fade είναι ουσιαστικά αποφυγή. Σύμφωνα με τη Hayley Folk, οι περισσότεροι που επιλέγουν το slow fade δεν θέλουν να πληγώσουν άμεσα, αλλά συχνά αφήνουν τον άλλο μπερδεμένο και γεμάτο ανασφάλεια.

Συμπέρασμα: Δεν θέλουν να προκαλέσουν κακό στον άλλο, απλώς δεν είναι ειλικρινείς απέναντί τους.

Πώς να καταλάβετε το Slow Fade

Σύμφωνα με την Miller, πέντε βασικά σημάδια του slow fade είναι τα εξής:

Αργές απαντήσεις και σύντομα μηνύματα.

Δυσκολία στο να κάνουν μελλοντικά σχέδια.

Αποφυγή λήψης πρωτοβουλιών.

Λιγότερη προσοχή για τον άλλον.

Μειωμένη σωματική επαφή και προσωπική επικοινωνία.

Η διαδικασία είναι σταδιακή: από καθημερινή επικοινωνία σε λίγες φορές την εβδομάδα, μέχρι που φτάνει να γίνεται σποραδικά, με τελικό προορισμό την πλήρη απουσία.

Τι μπορείτε να κάνετε

Η πιο δυνατή κίνηση είναι να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και να πάρετε τον έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να κάνετε μία ειλικρινή συζήτηση γι’ αυτό που νιώθετε: «Παρατήρησα ότι επικοινωνούμε λιγότερο και με μπερδεύει. Πώς νιώθεις για τη σχέση μας;».

Ακούστε τον άλλον, θέτοντας, ωστόσο όρια: δεν αξίζει κανείς να μένει στην αβεβαιότητα.

Τι να κάνετε αν είστε εσείς αυτός που αποχωρεί σιωπηλά

Αναλάβετε την ευθύνη και δώστε σαφή απάντηση, π.χ.: «Συνειδητοποίησα ότι δεν επικοινωνώ πολύ τελευταία μαζί σου και θέλω να είμαι ειλικρινής: δεν βλέπω τη σχέση να προχωρά».

Μην κατηγορείτε τον άλλο, κρατήστε τη συζήτηση σύντομη, ειλικρινή και ευγενική. Είναι πολύ πιο όμορφο από το να αφήσετε κάποιον να εξαφανιστεί σταδιακά.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr