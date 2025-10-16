Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: To Pixel 10 Pro Fold «έσκασε» στα χέρια του JerryRigEverything – Η πιο εκρηκτική δοκιμή αντοχής της Google
LIKE ONLINE

VIDEO: To Pixel 10 Pro Fold «έσκασε» στα χέρια του JerryRigEverything – Η πιο εκρηκτική δοκιμή αντοχής της Google

 16.10.2025 - 06:59
VIDEO: To Pixel 10 Pro Fold «έσκασε» στα χέρια του JerryRigEverything – Η πιο εκρηκτική δοκιμή αντοχής της Google

Το Google Pixel 10 Pro Fold, το νέο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, δεν άντεξε τη δοκιμασία αντοχής του διάσημου YouTuber JerryRigEverything, καταλήγοντας… να βγάζει καπνούς.

Το κανάλι, γνωστό για τα σκληρά “bend tests” που υποβάλλει κάθε νέα συσκευή, έθεσε το φουτουριστικό κινητό της Google σε δοκιμασίες κάμψης, γρατσουνιών και πίεσης. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα πράγματα πήραν δραματική τροπή: κατά τη διάρκεια της δοκιμής λυγίσματος, η μπαταρία του Pixel 10 Pro Fold φούσκωσε και καταστράφηκε, με αποτέλεσμα η συσκευή να αρχίσει να καπνίζει και να καταστεί πλήρως άχρηστη.

Ο ίδιος ο JerryRigEverything ανέφερε πως, αν η Google είχε τοποθετήσει διαφορετικά την κεραία, το κινητό θα ήταν πιο ανθεκτικό, ωστόσο όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Το Google Pixel 10 Pro Fold είναι πιο αδύναμο από ποτέ και τώρα… εκρήγνυται! Είναι η πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια που τηλέφωνο εκρήγνυται στα χέρια μου».

Το περιστατικό καταγράφηκε φυσικά στην κάμερα και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της συσκευής.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ανοίγει» ο καιρός: Ήλιος και σύννεφα στο «μενού» - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό τις επόμενες μέρες
Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες
Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο αν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα των ομήρων
Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών: Τα δεδομένα και οι στρεβλώσεις - Η Μύρια Βασιλείου στο «Τ»
Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Οκτωβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Οκτωβρίου

 16.10.2025 - 06:51
Επόμενο άρθρο

Slow Fade στη σχέση: Γιατί κάποιοι δεν λένε «τέλος» αλλά επιλέγουν την εκκωφαντική σιωπή

 16.10.2025 - 07:16
Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ για το «Σχέδιο Ειρήνης» στη Μέση Ανατολή, δεν ήταν τυπική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

  •  16.10.2025 - 06:25
Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών: Τα δεδομένα και οι στρεβλώσεις - Η Μύρια Βασιλείου στο «Τ»

Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών: Τα δεδομένα και οι στρεβλώσεις - Η Μύρια Βασιλείου στο «Τ»

  •  16.10.2025 - 06:29
Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά

Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά

  •  16.10.2025 - 06:34
Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες

Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες

  •  16.10.2025 - 06:39
Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο αν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα των ομήρων

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο αν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα των ομήρων

  •  16.10.2025 - 06:47
«Ανοίγει» ο καιρός: Ήλιος και σύννεφα στο «μενού» - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό τις επόμενες μέρες

«Ανοίγει» ο καιρός: Ήλιος και σύννεφα στο «μενού» - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό τις επόμενες μέρες

  •  16.10.2025 - 06:21
Slow Fade στη σχέση: Γιατί κάποιοι δεν λένε «τέλος» αλλά επιλέγουν την εκκωφαντική σιωπή

Slow Fade στη σχέση: Γιατί κάποιοι δεν λένε «τέλος» αλλά επιλέγουν την εκκωφαντική σιωπή

  •  16.10.2025 - 07:16
VIDEO: To Pixel 10 Pro Fold «έσκασε» στα χέρια του JerryRigEverything – Η πιο εκρηκτική δοκιμή αντοχής της Google

VIDEO: To Pixel 10 Pro Fold «έσκασε» στα χέρια του JerryRigEverything – Η πιο εκρηκτική δοκιμή αντοχής της Google

  •  16.10.2025 - 06:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα