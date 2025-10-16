VIDEO: To Pixel 10 Pro Fold «έσκασε» στα χέρια του JerryRigEverything – Η πιο εκρηκτική δοκιμή αντοχής της Google

Το κανάλι, γνωστό για τα σκληρά “bend tests” που υποβάλλει κάθε νέα συσκευή, έθεσε το φουτουριστικό κινητό της Google σε δοκιμασίες κάμψης, γρατσουνιών και πίεσης. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα πράγματα πήραν δραματική τροπή: κατά τη διάρκεια της δοκιμής λυγίσματος, η μπαταρία του Pixel 10 Pro Fold φούσκωσε και καταστράφηκε, με αποτέλεσμα η συσκευή να αρχίσει να καπνίζει και να καταστεί πλήρως άχρηστη.

Ο ίδιος ο JerryRigEverything ανέφερε πως, αν η Google είχε τοποθετήσει διαφορετικά την κεραία, το κινητό θα ήταν πιο ανθεκτικό, ωστόσο όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Το Google Pixel 10 Pro Fold είναι πιο αδύναμο από ποτέ και τώρα… εκρήγνυται! Είναι η πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια που τηλέφωνο εκρήγνυται στα χέρια μου».

Το περιστατικό καταγράφηκε φυσικά στην κάμερα και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της συσκευής.

Δείτε βίντεο: