Αγωγές-μαμούθ κατά Johnson & Johnson στο ΗΒ - Καρκίνος, αμίαντος και συγκάλυψη

φαρμακευτική εταιρεία Johnson & Johnson (J&J) βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζική ομαδική αγωγή στη Βρετανία, καθώς περισσότεροι από 3.000 ενάγοντες υποστηρίζουν ότι προϊόντα παιδικής πούδρας που περιείχαν αμίαντο προκάλεσαν περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών και

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου από το δικηγορικό γραφείο KP Law, στρέφεται εναντίον της Johnson & Johnson και της Kenvue UK, η οποία αποσχίστηκε από τη μητρική εταιρεία το 2023. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το ταλκ της J&J ήταν επί δεκαετίες επιμολυσμένο με καρκινογόνες ίνες, περιλαμβανομένου αμιάντου, και ότι η εταιρεία απέκρυψε τους κινδύνους από το κοινό.

Ο δικηγόρος Michael Rawlinson KC, που εκπροσωπεί τους προσφεύγοντες, υποστηρίζει ότι «ελάχιστα κοιτάσματα ταλκ παγκοσμίως δεν περιέχουν αμίαντο», προσθέτοντας πως η εταιρεία γνώριζε τον κίνδυνο από δικές της εσωτερικές έρευνες αλλά «επέλεξε να τον υποβαθμίσει».

Η Johnson & Johnson αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το προϊόν της ήταν «απολύτως ασφαλές». Εκπρόσωπος της Kenvue ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «η παιδική πούδρα της Johnson δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο», προσθέτοντας ότι το προϊόν είχε ελεγχθεί από ανεξάρτητα εργαστήρια και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία σταμάτησε να πωλεί ταλκ στις ΗΠΑ το 2020 και σε παγκόσμιο επίπεδο το 2023, αντικαθιστώντας το με σκόνη από άμυλο καλαμποκιού. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ήδη δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόσφατα δικαστήριο την υποχρέωσε να καταβάλει 966 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 720 εκατ. λίρες) στην οικογένεια γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα – απόφαση που η εταιρεία αναμένεται να εφεσιβάλει.

Ανάμεσα στους ενάγοντες στη Βρετανία είναι η Janet Fuschillo, 75 ετών, η οποία δηλώνει ότι χρησιμοποιούσε την πούδρα της J&J από τη δεκαετία του 1960.

«Τη χρησιμοποιούσα για μένα και τα παιδιά μου. Μας έλεγαν πως ήταν αγνή και ασφαλής», δήλωσε.

Αντίστοιχα, η Patricia Angell κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της, Edward, πέθανε από μεσοθηλίωμα το 2006, λίγες εβδομάδες μετά τη διάγνωση.

«Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρθηκε η παρουσία ταλκ και ινών αμιάντου στους πνεύμονές του», ανέφερε η ίδια.

Σύμφωνα με το NHS, το μεσοθηλίωμα είναι μορφή καρκίνου που σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με έκθεση σε αμίαντο, καθώς τα μικροσκοπικά σωματίδια που εισπνέονται παραμένουν στους ιστούς για δεκαετίες.

Αν και τα βρετανικά δικαστήρια αποδίδουν συνήθως χαμηλότερες αποζημιώσεις σε σχέση με τα αμερικανικά, νομικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μαζικές αξιώσεις αποζημίωσης στην Ευρώπη, εφόσον οι ενάγοντες δικαιωθούν.

