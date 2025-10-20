Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤέσσερις νεκροί μετά από φωτιά σε 10όροφο κτίριο στη Λυών
ΔΙΕΘΝΗ

Τέσσερις νεκροί μετά από φωτιά σε 10όροφο κτίριο στη Λυών

 20.10.2025 - 12:27
Τέσσερις νεκροί μετά από φωτιά σε 10όροφο κτίριο στη Λυών

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 το πρωί της Δευτέρας (20/10) σε 10όροφο κτίριο, στο 3ο διαμέρισμα της Λυών, στη Γαλλία με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τη νομαρχία, 78 πυροσβέστες και 34 οχήματα καθώς και τέσσερα πληρώματα του SAMU του Ροδανού (SAMU = Service d'Assistance Médicale Urgente, Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας) έσπευσαν στο σημείο. Τα τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από καρδιακή ανακοπή παρά την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ δέκα άτομα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Τα θύματα είναι δύο γυναίκες και δύο άνδρες, των οποίων η ηλικία δεν έχει προσδιοριστεί, δήλωσε ο δήμαρχος της Λυών, Grégory Doucet, χαιρετίζοντας τη «γρήγορη και υποδειγματική κινητοποίηση» των πυροσβεστών, της SAMU, της αστυνομίας και των υπαλλήλων της πόλης, ενώ πρόσθεσε πως διεξάγεται έρευνα για να «προσδιοριστούν οι αιτίες αυτής της τραγωδίας».

Η πυρκαγιά σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου, όπως επιβεβαίωσε ο Αντινομάρχης Φαμπρίς Ροζάι: «Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο υπόγειο και εκεί βρέθηκαν τα θύματα. Διεξάγεται έρευνα από την εισαγγελία και σε αυτό το στάδιο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η προέλευση της πυρκαγιάς και τι δικαιολογεί την παρουσία αυτών των τεσσάρων ατόμων στο σημείο».

Έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας γύρω από την περιοχή, ενώ ο δήμος άνοιξε ένα γυμναστήριο για να φιλοξενήσει τα άτομα που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ο νομάρχης και ο εισαγγελέας της Λυών επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Είχε ζητήσει προστασία από την Αστυνομία; - Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων
«Αναστάτωση» στο ίντερνετ: «'Επεσαν» δεκάδες ιστότοποι - Social media και τράπεζες στη λίστα - Τι συνέβη
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η νέα άφιξη του νησιού που μαγεύει με τις γεύσεις και... τη θέα στη θάλασσα - Οι πρώτες εικόνες
VIDEO: Το απόλυτο κυπριακό φαινόμενο - Κατσίκες βγήκαν για… βόλτα και έκοψαν τον δρόμο οδηγού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 55χρονος Γιάννος - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Την «τσάκωσαν» με ένα σορό κούτες αδασμοαφορολόγητα τσιγάρα πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό - Πέρασαν χειροπέδες σε 48χρονη

 20.10.2025 - 12:09
Επόμενο άρθρο

Παπαναστασίου: «Δεσμευόμαστε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο μας στον τομέα ενέργειας»

 20.10.2025 - 12:35
Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

Την πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να συναντηθεί το συντομότερο δυνατόν με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, επιβεβαίωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

  •  20.10.2025 - 10:00
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες

  •  20.10.2025 - 13:51
Παπαναστασίου: «Δεσμευόμαστε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο μας στον τομέα ενέργειας»

Παπαναστασίου: «Δεσμευόμαστε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο μας στον τομέα ενέργειας»

  •  20.10.2025 - 12:35
Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων: Ανάκληση για αερόσακο οδηγού και όχι συνοδηγού – Τι πρέπει να κάνετε

Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων: Ανάκληση για αερόσακο οδηγού και όχι συνοδηγού – Τι πρέπει να κάνετε

  •  20.10.2025 - 10:32
Φόνος Δημοσθένους: Είχε ζητήσει προστασία από την Αστυνομία; - Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων

Φόνος Δημοσθένους: Είχε ζητήσει προστασία από την Αστυνομία; - Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων

  •  20.10.2025 - 11:45
H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

  •  20.10.2025 - 12:50
Την «τσάκωσαν» με ένα σορό κούτες αδασμοαφορολόγητα τσιγάρα πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό - Πέρασαν χειροπέδες σε 48χρονη

Την «τσάκωσαν» με ένα σορό κούτες αδασμοαφορολόγητα τσιγάρα πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό - Πέρασαν χειροπέδες σε 48χρονη

  •  20.10.2025 - 12:09
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ

Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ

  •  20.10.2025 - 13:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα