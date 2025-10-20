Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online«Έχασα 15 κιλά και αντιμετώπισα το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μου» – Όσα αποκαλύπτει γαστρεντερολόγος
LIKE ONLINE

«Έχασα 15 κιλά και αντιμετώπισα το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μου» – Όσα αποκαλύπτει γαστρεντερολόγος

 20.10.2025 - 13:24
«Έχασα 15 κιλά και αντιμετώπισα το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μου» – Όσα αποκαλύπτει γαστρεντερολόγος

Η βελτίωση της υγείας του ήπατος είναι εφικτή, αρκεί να εστιάσουμε στο έντερο. Ένας γαστρεντερολόγος μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία και αποκαλύπτει τις τρεις απλές αλλαγές που τον βοήθησαν να χάσει 15 κιλά και να αναστρέψει το λιπώδες ήπαρ, αποδεικνύοντας ότι η θεραπεία του εντέρου είναι η βάση για έναν καλύτερο μεταβολισμό και ευεξία.

«Έχασα 15 κιλά και αντιμετώπισα το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές»

Για πολλούς, η απώλεια βάρους μοιάζει με έναν ατελείωτο αγώνα. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, ο Dr. Saurabh Sethi έχασε 15 κιλά και ανέστρεψε το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, εστιάζοντας στην υγεία του εντέρου.

Ο γαστρεντερολόγος που εκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια AIIMS, Χάρβαρντ και Στάνφορντ, σε ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε: «Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, αλλά έχασα 15 κιλά». Για χρόνια, δοκίμασε τα πάντα: δίαιτες, εντατικές προπονήσεις, cardio και προγράμματα με περιορισμούς. Ωστόσο, τίποτα δεν είχε μόνιμα αποτελέσματα.

«Μόνο κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής μου στην γαστρεντερολογία και την ηπατολογία συνειδητοποίησα ότι παραμελούσα το πιο σημαντικό κομμάτι, το έντερο», είπε ο ειδικός. Μόλις εστίασε στη βελτίωση της υγείας του εντέρου του, όλα άλλαξαν.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όχι μόνο έχασε 15 κιλά, αλλά διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το λιπώδες ήπαρ, βγήκε από το στάδιο του προδιαβήτη και απέκτησε σταθερή ενέργεια, καλύτερο ύπνο και καλύτερη συγκέντρωση.

Ο Dr. Sethi αποκαλύπτει ότι η προσέγγισή του ήταν πολύ διαφορετική από τις συμβατικές μεθόδους:

Από την καταμέτρηση θερμίδων στην προσοχή των συστατικών: Τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσέχουμε την κρυμμένη ζάχαρη και τα ανθυγιεινά έλαια, αντί να μετράμε απλώς τις θερμίδες.

Από την αποφυγή των υδατανθράκων στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα: Συνδύασε τους υδατάνθρακες με φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά για την αποτελεσματική εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου.

Από τα επεξεργασμένα προϊόντα χαμηλών λιπαρών σε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες: Επικεντρώθηκε στην κατανάλωση τροφίμων που θρέφουν το έντερο.

Εξηγεί ότι οι παραπάνω αλλαγές αναδιαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την ιατρική. «Το έχω παρατηρήσει σε εκατοντάδες ασθενείς: όταν θεραπεύεις το έντερο, διορθώνεις τα θεμέλια, τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό, ακόμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου», σημειώνει ο ειδικός.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Είχε ζητήσει προστασία από την Αστυνομία; - Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων
«Αναστάτωση» στο ίντερνετ: «'Επεσαν» δεκάδες ιστότοποι - Social media και τράπεζες στη λίστα - Τι συνέβη
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η νέα άφιξη του νησιού που μαγεύει με τις γεύσεις και... τη θέα στη θάλασσα - Οι πρώτες εικόνες
VIDEO: Το απόλυτο κυπριακό φαινόμενο - Κατσίκες βγήκαν για… βόλτα και έκοψαν τον δρόμο οδηγού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 55χρονος Γιάννος - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΕ: Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 20.10.2025 - 13:21
Επόμενο άρθρο

Tα 5 κατεψυγμένα τρόφιμα που δεν είναι ασφαλή να μαγειρευτούν απευθείας

 20.10.2025 - 13:26
Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

Την πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να συναντηθεί το συντομότερο δυνατόν με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, επιβεβαίωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

  •  20.10.2025 - 10:00
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες

  •  20.10.2025 - 13:51
Παπαναστασίου: «Δεσμευόμαστε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο μας στον τομέα ενέργειας»

Παπαναστασίου: «Δεσμευόμαστε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο μας στον τομέα ενέργειας»

  •  20.10.2025 - 12:35
Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων: Ανάκληση για αερόσακο οδηγού και όχι συνοδηγού – Τι πρέπει να κάνετε

Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων: Ανάκληση για αερόσακο οδηγού και όχι συνοδηγού – Τι πρέπει να κάνετε

  •  20.10.2025 - 10:32
Φόνος Δημοσθένους: Είχε ζητήσει προστασία από την Αστυνομία; - Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων

Φόνος Δημοσθένους: Είχε ζητήσει προστασία από την Αστυνομία; - Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων

  •  20.10.2025 - 11:45
H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

  •  20.10.2025 - 12:50
Την «τσάκωσαν» με ένα σορό κούτες αδασμοαφορολόγητα τσιγάρα πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό - Πέρασαν χειροπέδες σε 48χρονη

Την «τσάκωσαν» με ένα σορό κούτες αδασμοαφορολόγητα τσιγάρα πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό - Πέρασαν χειροπέδες σε 48χρονη

  •  20.10.2025 - 12:09
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ

Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ

  •  20.10.2025 - 13:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα