Tα 5 κατεψυγμένα τρόφιμα που δεν είναι ασφαλή να μαγειρευτούν απευθείας

Ειδικοί από το Which? αναφέρουν πέντε τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να μαγειρεύεις χωρίς πρώτα να τα ξεπαγώσεις σωστά – και μερικά μπορεί να σε εκπλήξουν. Όπως εξηγούν, “η κατάψυξη είναι ένας εύκολος τρόπος να μειώσεις τη σπατάλη φαγητού, να διατηρήσεις τα θρεπτικά συστατικά και να εξοικονομήσεις χρήματα. Αλλά δεν μπορείς να μαγειρεύεις όλα τα τρόφιμα απευθείας από την κατάψυξη”.

Από πουλερικά μέχρι γαλακτοκομικά, μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβεις πότε πρέπει να ξεπαγώσεις και πότε όχι. Οι συμβουλές των ειδικών, μαζί με τις οδηγίες της Food Standards Agency (FSA), θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις λάθη και να κερδίσεις χρόνο στην κουζίνα.

Τα 5 τρόφιμα που απαγορεύονται

1. Κοτόπουλο

Τα επεξεργασμένα προϊόντα κοτόπουλου, όπως nuggets ή burgers, μπορούν να μπουν κατευθείαν στον φούρνο, αλλά το ωμό κοτόπουλο ποτέ.

Η FSA προειδοποιεί ότι το μαγείρεμα ωμού κοτόπουλου από κατεψυγμένο μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλο ψήσιμο και ανάπτυξη βακτηρίων, όπως καμπυλοβακτηρίδια και σαλμονέλα. Το εξωτερικό μπορεί να φαίνεται έτοιμο, ενώ το εσωτερικό παραμένει ωμό.

Μην ξεπαγώνεις ποτέ το κοτόπουλο σε θερμοκρασία δωματίου. Η καλύτερη μέθοδος είναι στο ψυγείο, κάτι που μπορεί να πάρει 24 ώρες ή και περισσότερο, γι’ αυτό προγραμμάτισε τα γεύματά σου εκ των προτέρων.

2. Λουκάνικα

Κάποια λουκάνικα πωλούνται κατεψυγμένα και είναι ασφαλή για άμεσο μαγείρεμα, αλλά τα δικά σου κατεψυγμένα στο σπίτι πρέπει να τα ξεπαγώνεις εντελώς πριν το μαγείρεμα.

Αν θέλεις να τα μαγειρέψεις αμέσως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία απόψυξης στο φούρνο μικροκυμάτων. Αν προτιμάς να τα ξεπαγώσεις και να τα μαγειρέψεις αργότερα, καλύτερα στο ψυγείο. Έλεγξε ότι είναι εντελώς ξεπαγωμένα στο κέντρο πριν ξεκινήσεις το μαγείρεμα.

3. Κιμάς

Είναι χρήσιμος για πολλές συνταγές, όπως μακαρόνια με κιμά, παστίτσιο, μουσακάς κ.α, αλλά πρέπει πάντα να ξεπαγώνεται πριν μαγειρευτεί.

Τα μπλοκ κιμά είναι πυκνά και αν μαγειρευτούν κατευθείαν από την κατάψυξη, μπορεί να ψηθούν άνισα, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές να παραμένουν ωμές και να αυξάνεται ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης.

4. Γαρίδες και οστρακοειδή

Ορισμένα κατεψυγμένα πακέτα γαρίδων μπορούν να μαγειρευτούν κατευθείαν από την κατάψυξη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να ξεπαγωθούν πρώτα.

Μαγειρεύοντας γαρίδες κατευθείαν από την κατάψυξη μπορεί οι εξωτερικές πλευρές να γίνουν σκληρές και παραψημένες, ενώ το εσωτερικό να παραμένει κρύο. Για καλύτερα αποτελέσματα, ξεπάγωσέ τες στο ψυγείο όλη τη νύχτα ή χρησιμοποίησε τη λειτουργία απόψυξης στο μικροκύματα αν θέλεις να τις μαγειρέψεις αμέσως.

5. Σπιτικά κατεψυγμένα γεύματα

Το batch cooking και η κατάψυξη γευμάτων είναι γρήγορο, εύκολο και εξοικονομεί χρόνο και χρήματα. Ωστόσο, μεγάλα, πυκνά γεύματα μπορούν να μαγειρευτούν άνισα αν μπουν κατευθείαν από την κατάψυξη.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πιάτα με στρώσεις που περιέχουν γαλακτοκομικά ή κιμά, όπως λαζάνια ή cottage pie. Η FSA τονίζει ότι πρέπει να ελέγχεις ότι το φαγητό είναι εντελώς ζεστό σε όλη τη διαδρομή πριν το σερβίρεις.