ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

 28.10.2025 - 12:58
ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

'Ολοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κληθείς να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του νέου Τ/κ ηγέτη Τουφάν 'Ερχιουρμαν.

Σε δηλώσεις μετά την μαθητική παρέλαση στην Λευκωσία για την 28η Οκτωβρίου και σε παρατήρηση δημοσιογράφου, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Έρχιουρμαν δεν αναφέρθηκε στις δηλώσεις του σε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ο Πρόεδρος είπε ότι διαβάζει καθημερινώς τις δηλώσεις του Τ/ ηγέτη, προσθέτοντας ότι ασχολείται με το Κυπριακό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διαφορετικές ιδιότητες και έχει ακούσει και διαβάσει πάρα πολλά.

«Εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα, απαντώντας και στο ερώτημά σας, [είναι ότι] όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσε.

Εμείς, είπε, «πρωτίστως επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τερματισμό της κατοχής,  απελευθέρωση, επανένωση της πατρίδας μας. Δεν φοβόμαστε τις διαπραγματεύσεις γιατί ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, ξέρουμε πως θα πετύχουμε το στόχο μας και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε ερώτηση αν έχει επικοινωνήσει με τον Τ/κ ηγέτη ανέφερε ότι έγινε κατ' επανάληψη προσπάθεια από δικής του πλευράς από το πρώτο βράδυ [της ανάδειξης του στην ηγεσία των Τ/κ] για επικοινωνία αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήταν στις Βρυξέλλες δέχθηκε ένα τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όταν προσπάθησε και πάλι να επικοινωνήσει, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Για τη σημερινή μέρα ο Πρόεδρος είπε ότι τιμούμε τον αγώνα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, τον αγώνα υπέρ των πανανθρώπινων αξιών, εναντίον του ναζισμού και του φασισμού.

Πρόσθεσε ότι σε αυτό τον αγώνα χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου βρέθηκαν στο πλευρό των αδελφών τους για να υπερασπιστούν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα.

«Όπως κατ' επανάληψη έχω αναφέρει, πέραν από τις παρελάσεις, τις εκδηλώσεις που φυσικά και θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε εκείνο που έχει περισσότερη σημασία τόσα χρόνια μετά είναι να αντλούμε τα αναγκαία διδάγματα μέσα από τέτοιους αγώνες», ανέφερε.

Και στη δική μας περίπτωση, είπε, «το δίδαγμα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από τον ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την απελευθέρωση, τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ακόμη ότι προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας,  εσωτερικούς και εξωτερικούς, θα συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια μέχρι την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας.

Σε ερώτηση για το ότι η Ένωση Δήμων ζητά την παρέμβασή του για το θέμα της χρηματοδότησης απάντησε ότι «το θέμα με την Ένωση Δήμων θεωρείται λήξαν».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

