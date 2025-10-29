Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ζημιές σε σχολείο από φωτιά που ξέσπασε σε κάλαθους απορριμάτων - Κακόβουλη ενέργεια βλέπει η Πυροσβεστική

 29.10.2025 - 06:48
Ζημιές σε σχολείο από φωτιά που ξέσπασε σε κάλαθους απορριμάτων - Κακόβουλη ενέργεια βλέπει η Πυροσβεστική

Φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε την Τρίτη το απόγευμα σε καλάθους σχολικού κτιρίου στη Λευκωσία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έτρεχε η Πυροσβεστική: Έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων σε Λύκειο στη Λευκωσία

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 7.10 χθες το απόγευμα ήχησε το σύστημα συναγερμού λυκείου στη Λευκωσία.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν εστία φωτιάς στον πρώτο όροφο.

Κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας μετέβησαν στο εν λόγω λύκειο και κατέσβησαν τη φωτιά, η οποία σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα σε καλάθους απορριμμάτων.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία καθώς και σε μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί ενώ ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου διερευνά την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

