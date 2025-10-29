Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 29 Οκτωβρίου, κάποια πολύ σπάνια - Ο βίος της Αγίας που τιμάται

 29.10.2025 - 07:03
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 29 Οκτωβρίου, κάποια πολύ σπάνια - Ο βίος της Αγίας που τιμάται

Σήμερα Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Αβραμίου, Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος, Αγία Αναστασία η Ρωμαία.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αβραάμ, Αβραμία*,

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα,

Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα,

Μελιτίνος*, Μελίνα*,

Αναστασία, Νατάσα, Νανά,

Τασία, Σία, Τατία, Τάσα,

Τέσα, Σάσα*.

Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς

Η οσία Αναστασία έζησε στα χρόνια του Δεκίου (κατ’ άλλους του Διοκλητιανού) και Bαλλεριανού και καταγόταν από τη Ρώμη. Όταν πέθαναν οι πλούσιοι γονείς της, διαμοίρασε την περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς και αποσύρθηκε σε μοναστήρι.

Όταν τη συνέλαβε ο ηγεμόνας Πρόβος (περί το 256 μ.Χ.), υπενθύμισε στην Αναστασία την ανθηρή νεότητα της, για την οποία θα έπρεπε να αρνηθεί το Χριστό. Τότε, δυναμική υπήρξε η απάντηση της Αναστασίας: «Εγώ, είπε, μία ωραιότητα και νεότητα γνωρίζω, εκείνη που δίνει ο Χριστός στις πιστές και γενναίες ψυχές, που προτιμούν γι’ Αυτόν το θάνατο αντί άλλων εγκόσμιων αγαθών, όταν αυτά προτείνονται για την προδοσία του Θεού τους. Πλούτη είχα άφθονα. Δεν τα θέλησα. Αλλά το Χριστό μου τον θέλω και απ’ Αυτόν καμία δύναμη δε θα μπορέσει να με χωρίσει. Αν αμφιβάλλεις, δοκίμασε».

Εξαγριωμένος από την απάντηση ο Πρόβος, τη μαστίγωσε στο πρόσωπο και την άπλωσε σε αναμμένα κάρβουνα. Έπειτα, την κρέμασε και της έσκισε το σώμα. Μετά έκοψε τους μαστούς της, ξερίζωσε τα νύχια της και τελικά την αποκεφάλισε. Έτσι, η Αναστασία πήρε τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

